Nuova Toyota bZ4X 2026, allestimenti e prezzi del restyling

Toyota bZ4X si era rinnovata con un restyling che in Europa era stato presentato la scorsa primavera. Un facelift di sostanza che oltre ad una serie di affinamenti al look del SUV elettrico, aveva introdotto novità legate alle motorizzazioni. Il nuovo modello è adesso disponibile anche in Italia. Andiamo quindi a scoprire tutte le versioni e i prezzi in cui è proposto nel nostro Paese.

TOYOTA BZ4X RESTYLING: LE NOVITÀ

Nessuna rivoluzione di design ma solo alcuni affinamenti. In particolare, Toyota ha ridisegnato il frontale per dare una rinfrescata al look del SUV elettrico per renderlo più moderno. L’obiettivo era anche quello di migliorare l’aerodinamica a tutto vantaggio dell’efficienza. Nuova Toyota bZ4X 2026 propone pure nuovi design per i cerchi da 18 e 20 pollici. Per quanto riguarda, invece, l’abitacolo, c’è una nuova console centrale. Nuovo è pure il sistema infotainment con schermo da 14 pollici. Sotto al maxi display centrale, troviamo due pad per la ricarica wireless, il selettore della trasmissione ed alcuni comandi fisici. La plancia è sempre su due livelli. Disponibile anche un nuovo sistema d’illuminazione ambientale.

Novità anche sotto alla carrozzeria. Con il restyling, Toyota bZ4X rinnova anche l’offerta di motorizzazioni. Il SUV è adesso disponibile con batterie con una capacità di 57,7 kWh o 73,1 kWh. Quella da 57,7 kWh è un’esclusiva della bZ4X a trazione anteriore. L’accumulatore da 73,1 kWh è disponibile sia per la versione a trazione anteriore che per quella integrale (doppio motore elettrico).

Batteria da 57,7 kWh e 167 CV (123 kW), trazione anteriore

Batteria da 73,1 kWh e 224 CV (165 kW), trazione anteriore

Batteria da 73,1 kWh e 343 CV (252 kW), trazione integrale

Con la batteria più piccola l’autonomia arriva a 444 km, mentre per la versione con doppio motore la percorrenza WLTP raggiunge i 503 km.

ALLESTIMENTI E PREZZI

Nuova Toyota bZ4X 2026 è disponibile in Italia negli allestimenti “base”, Icon e Premium. Già dal primo livello di allestimenti di serie troviamo, tra le altre cose, cerchi in lega da 18 pollici, infotainment da 14 pollici, luci ambientali integrate nelle portiere anteriori, smart digital key e una ricca dotazione di sistemi ADAS. I prezzi? Si parte da 42.500 euro.