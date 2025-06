Nuova Toyota bZ4X, il restyling si presenta in Europa: più potenza e autonomia

La nuova Toyota bZ4X arriverà ufficialmente sui mercati del Vecchio Continente entro la fine del 2025. Intanto, il restyling del SUV elettrico si presenta in Europa ed è l’occasione per scoprire qualche dettaglio in più sulle novità in arrivo. L’attuale generazione aveva debuttato nel 2022 ed è quindi arrivato il momento di un aggiornamento che permette di rendere il SUV più competitivo su di un mercato sempre più complesso. Il nuovo listino italiano non è ancora stato comunicato.

ESTERNI ED INTERNI

ma una serie di affinamenti, soprattutto alche non solo permettono di rendere il look della Toyota bZ4X più moderno ma pure di migliorare l’aerodinamica a tutto vantaggio dell’efficienza. Il proiettore principale è stato posizionato appena sotto il bordo anteriore del cofano, mentre la firma luminosa “hammerhead” è ora collegata da una barra luminosa centrale. In questo modo è stata creata una firma luminosa che attraversa tutta la parte frontale dell’auto. Il, mentre i supporti degli specchietti esterni sono allineati alla linea di cintura della vettura. Con il restyling, i passaruota sono ora rifiniti in nero lucido.

Nuova Toyota bZ4X propone adesso nuovi design per i cerchi da 18 e 20 pollici che sono stati progettati per migliorare l’aerodinamica. Per ottimizzare le prestazioni aerodinamiche, il fondo vettura è stato reso più liscio grazie all’aumento della superficie coperta dall’undercover. Nelle versioni senza lo spoiler posteriore alto, il bordo superiore dello spoiler “ducktail” è stato rialzato di 5 mm.



Passando all’abitacolo, per enfatizzare la sensazione di spazio a bordo c’è un nuovo tetto panoramico. Con il restyling, per la nuova Toyota bZ4X arriva una console centrale rivista. Nuovo è pure il sistema infotainment con schermo da 14 pollici. Sotto al maxi display centrale, troviamo due pad per la ricarica wireless, il selettore della trasmissione ed alcuni comandi fisici. La plancia è sempre su due livelli. Dietro al volante ma in posizione rialzata è presente il pannello della strumentazione digitale. Anche la console posteriore è stata rivista: le due porte USB da 60W sono state riposizionate nella parte superiore per un accesso più comodo, mentre le bocchette posteriori sono state avvicinate di 10 cm ai passeggeri. bZ4X è dotata di paddle al volante, che permettono di regolare manualmente i livelli della frenata rigenerativa.

Inoltre, è disponibile un nuovo sistema di illuminazione ambientale che offre una scelta di 64 colori diversi. A seconda della versione scelta, Toyota mette a disposizione diverse opzioni per gli interni con rivestimenti realizzati con materiali sostenibili.

MOTORI E AUTONOMIA

Batteria da 57,7 kWh e 167 CV (123 kW), trazione anteriore

Batteria da 73,1 kWh e 224 CV (165 kW), trazione anteriore

Batteria da 73,1 kWh e 343 CV (252 kW), trazione integrale

Con il restyling, la nuova Toyota bZ4X rinnova anche l’offerta di motorizzazioni. Il SUV è adesso disponibile con. Quella da 57,7 kWh è un’esclusiva della bZ4X a trazione anteriore. L’unità da 73,1 kWh con capacità maggiore è disponibile sia per la versione a trazione anteriore che per quella integrale. Ecco lo schema:

Parlando della ricarica, tra gli optional c’è il nuovo caricatore da 22 kW per rendere i rifornimenti in corrente alternata più rapidi. In corrente continua, invece, si può arrivare fino a 150 kW. Un’altra caratteristica della nuova bZ4X è la nuova funzione di precondizionamento della batteria che contribuisce a ridurre i tempi di ricarica, soprattutto nei climi freddi, garantendo che la batteria sia alla temperatura ottimale all’inizio della ricarica. L’autonomia? Toyota dichiara per il modello più efficiente 569 km WLTP, cioè quello con un solo motore e la batteria di maggiore capacità. Con la batteria più piccola l’autonomia arriva a 442 km, mentre per la versione con doppio motore la percorrenza WLTP raggiunge i 506 km.

Parlando delle prestazioni, la velocità massima raggiunge i 160 km/h (140 km/h il modello meno potente). Per passare da 0 a 100 km/h servono, rispettivamente, 8,6 secondi, 7,4 secondi e 5,1 secondi.

GARANZIA

Toyota BZ4X è coperta dalla garanzia originale di fabbrica dei veicoli elettrici ed è estendibile fino a otto anni di vita del veicolo o 160.000 km. Con il programma Battery Care, un controllo annuale sullo stato di salute del veicolo elettrico, la batteria è garantita fino a 10 anni o un milione di chilometri percorsi.