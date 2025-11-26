BMW Z4 addio, la roadster si prepara ad uscire di scena con una Final Edition

La BMW Z4 uscirà presto di scena ma non prima di un’ultima edizione speciale. Infatti, la casa automobilistica ha confermato che a marzo 2026 terminerà la produzione della roadster. Per celebrare questo modello, BMW introdurrà per un breve periodo una versione in edizione limitata chiamata BMW Z4 Final Edition. Secondo la casa automobilistica si tratta di un modello che ha tutte le carte in regola per diventare un futuro pezzo da collezione dato che è dotato di elementi di equipaggiamento specifici, appositamente studiati per rendere esclusiva la Z4 Final Edition. Gli ordini partiranno dalla fine di gennaio 2026.

DETTAGLI ESCLUSIVI, UN MODELLO DAVVERO UNICO

La Final Edition rappresenterà il vertice della terza generazione della BMW Z4. Questa versione della roadster tedesca si riconosce innanzitutto per la disponibilità della tinta Frozen Matt Black, proposta in esclusiva solo per la Final Edition in abbinamento con le finiture esterne M High-gloss Shadowline. Oltre a Frozen Matt Black, i clienti possono scegliere senza costi aggiuntivi anche altre colorazioni previste nella gamma BMW Z4. La roadster è dotata pure di un impianto frenante M Sport con pinze freno nella tinta High-gloss Red. Anche l’abitacolo è stato personalizzato per rendere ancora più esclusiva questa vettura. Il look sportivo è accentuato dalla presenza di cuciture a contrasto rosso su quadro strumenti, console centrale, rivestimenti delle portiere e sui sedili sportivi M in pelle Vernasca/Alcantara.

La dotazione della BMW Z4 Final Edition prevede anche la presenza di un volante M in Alcantara, anch’esso caratterizzato da cuciture a contrasto. Questo esclusivo modello può infine contare pure su soglie d’ingresso con incisione dedicata.

MOTORE

Per il mercato italiano, la BMW Z4 Final Edition è disponibile solamente in abbinamento alla versione BMW Z4 M40i che può contare su di un motore sei cilindri in linea da 250 kW/340 CV che permette di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 5 secondi.

PREZZO

Nel nostro Paese, la BMW Z4 M40i è proposta a partire da 75.600 euro. Per l’allestimento Final Edition bisognerà aggiungere 4.400 euro.

UN PÒ DI STORIA

BMW Z4 debuttò nell’autunno del 2002 come diretta erede della BMW Z3 lanciata nel 1995. Da allora, ci sono state 3 generazioni della roadster. L’ultima ha debuttato nel 2018. Per accontentare chi ama davvero guidare, la più potente BMW Z4 M40i è disponibile dal 2024 anche con trasmissione manuale nella versione Pure Impulse Edition.