Come proteggere moto e scooter da pioggia, neve, polvere e graffi

Parcheggiare lo scooter o la moto all’aperto è una necessità che tutti i giorni tanti motociclisti devono affrontare. Da chi va in ufficio a chi utilizza moto e scooter per muoversi in città, non sempre (quasi mai) è possibile parcheggiare in un posto coperto e riparato. E anche quando si torna a casa non tutti hanno un box o un garage cui fare riferimento. Questo comporta che il mezzo rimane esposto per ore (a volte anche per giorni) agli agenti atmosferici.

In alcuni casi, basta una notte sotto un albero per ritrovarsi con la sella imbrattata di resina o la carrozzeria segnata da un ramo caduto. O, peggio, rigata da qualcuno che si è appoggiato distrattamente. L’acquisto di un buon coprimoto è quindi una scelta irrinunciabile. Grazie all’offerta di oggi è possibile acquistare il telo felpato in PVC a meno di 25€.

Perché un telo felpato

Il modello in offerta è realizzato in PVC con interno in cotone felpato da 250 grammi. Una combinazione particolarmente vantaggiosa perché rispetto ai classici teli in tessuto Oxford, qui si ha una struttura più spessa e resistente, che protegge meglio dall’acqua e riduce il rischio di lacerazioni. L’interno felpato serve invece ad evitare micrograffi quando si copre o scopre la moto.

Inoltre ci sono diversi accorgimenti per la sicurezza. Dalla doppia cucitura lungo tutto il bordo agli elastici anteriori e posteriori per garantire una vestibilità ottimale fino ai due ganci inferiori per fissare il telo e prevenire che voli via con il vento. Il design universale si adatta a diversi modelli e dimensioni, da scooter compatti a moto più grandi, ed è fornito con una pratica sacca con zip per riporlo quando non serve.

Una protezione semplice, ma concreta, per chi vuole evitare brutte sorprese ogni volta che bisogna prendere la moto. Un accessorio fondamentale per l’inverno che si rivela utile anche durante tutto il resto dell’anno.