Defender Dakar D7X R: ecco la versione per la Dakar 2026

Dopo un lungo programma di sviluppo e oltre 6.000 km di test fuoristrada, la nuova Defender Dakar D7X‑R è pronta per il debutto al Rally Dakar 2026, in programma dal 3 gennaio in Arabia Saudita. Non si tratta soltanto di una versione modificata per l’off-road, ma di un vero e proprio veicolo da competizione, progettato specificatamente per affrontare uno degli eventi motoristici più estremi al mondo.

Le caratteristiche di questa versione

Il progetto di Defender Rally si inserisce in una strategia più ampia che vedrà Defender partecipare all’intera stagione 2026 del Campionato del Mondo Rally-Raid, il W2RC. Per affrontare una competizione di questo livello, il team ha scelto di mantenere l’architettura D7x in monoscocca d’alluminio, già utilizzata nella gamma di serie, adattandola agli standard richiesti dalla categoria Stock della FIA. Sotto il cofano è presente il motore V8 biturbo da 4,4 litri derivato dalla Defender OCTA, anche se la potenza verrà modificata per rispettare quanto stabilito dai regolamenti sportivi.

Tra i partner tecnici del progetto c’è anche BILSTEIN, marchio storico specializzato in sistemi di sospensione ad alte prestazioni. La sua partecipazione assicura alla Defender Dakar D7X‑R soluzioni mirate per affrontare anche le condizioni più impegnative.

A guidare la Defender D7X‑R ci saranno piloti di primo piano. Il più atteso è Stéphane Peterhansel (a cui si affiancheranno Rokas Baciuška e Sara Price), quattordici volte vincitore della Dakar, che ha già avuto modo di testare il veicolo, definendo l’esperienza “brutale, ma necessaria”.

La partecipazione alla prossima Dakar è solo l’ultimo step di un progetto iniziato da tempo. Nell’ultima edizione Defender aveva partecipato al rally in qualità di partner ufficiale, mettendo a disposizione una flotta di venti veicoli per supportare logistica, media e organizzatori. Oltre a questi, sei Defender altamente specializzati sono stati destinati alla pianificazione dei percorsi delle prossime tre edizioni.

Per JLR partecipare alla Dakar significa testare i limiti di un progetto e dimostrarne la validità in condizioni in cui affidabilità e resistenza fanno la differenza più della potenza o dell’eleganza. Per questa competizione la nuova Defender Dakar D7X‑R prevederà una livrea con un design ispirato alle competizioni rally-raid, con colori decisi e grafica geometrica che sottolinea le proporzioni robuste del veicolo. Dal punto di vista estetico gli elementi presenti richiamano l’identità del marchio e la vocazione tecnica della vettura.