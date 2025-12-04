Nuova Toyota bZ4X sta arrivando in Italia: caratteristiche, motori e prezzi del restyling

La nuova Toyota bZ4X sta finalmente arrivando sul mercato italiano. Il restyling del SUV elettrico era stato presentato a giugno e, adesso, è finalmente disponibile in Italia dato che la sua introduzione è prevista proprio per questo mese di dicembre. La nuova bZ4X è molto di più che un semplice aggiornamento dato che Toyota ha lavorato per migliorare diversi aspetti del SUV elettrico. Ci sono novità non solo di design ma anche per gli interni e soprattutto per i powertrain. Infatti, è cresciuta non solo la potenza ma anche la percorrenza con un pieno di energia. Ricapitoliamo le principali caratteristiche del nuovo SUV elettrico giapponese.

NUOVO LOOK ED INTERNI AGGIORNATI

Con il restyling, il design della Toyota bZ4X è stato affinato, con un nuovo frontale che non solo ha permesso di rendere il look del SUV più moderno ma pure di migliorare l’aerodinamica a tutto vantaggio dell’efficienza, molto importante dato che parliamo di un veicolo elettrico. Più nello specifico, adesso il proiettore principale è stato posizionato appena sotto il bordo anteriore del cofano, mentre la firma luminosa “hammerhead” è ora collegata da una barra luminosa centrale. Inoltre, ritocchi ai paraurti e sono arrivati anche nuovi cerchi da 18 e 20 pollici che sono stati progettati per migliorare l’aerodinamica.

Salendo a bordo del SUV, notiamo la presenza di una console centrale rivisitata. Nuovo è pure il sistema infotainment con schermo da 14 pollici. Sotto al maxi display centrale, troviamo due pad per la ricarica wireless, il selettore della trasmissione ed alcuni comandi fisici. La plancia continua ad essere proposta su due livelli. Infatti, dietro al volante multifunzione ma in posizione rialzata è presente il pannello della strumentazione digitale. C’è anche un nuovo tetto panoramico in vetro che permette di esaltare la sensazione di spazio a bordo. Non manca nemmeno un nuovo sistema di climatizzazione più compatto del 30% ed in grado di consumare il 30% in meno del precedente. Le sue dimensioni ridotte contribuiscono anche all’aumento dello spazio per le ginocchia e le gambe dei passeggeri anteriori. È disponibile anche un nuovo sistema di illuminazione ambientale che offre una scelta di 64 colori. Infine, a seconda delle versioni, sono state introdotte diverse opzioni di rivestimento degli interni utilizzando prodotti riciclati e non animali. Questi includono un nuovo tessuto realizzato con filato PET riciclato e una pelle sintetica morbida ma resistente.

MOTORI E AUTONOMIA

Con il restyling, Toyota ha aggiornato anche l’offerta di motorizzazioni. Il SUV elettrico è adesso disponibile con batterie con una capacità di 57,7 kWh o 73,1 kWh. Quella da 57,7 kWh è disponibile solamente per la bZ4X a trazione anteriore. L’accumulatore da 73,1 kWh è proposto, invece, sia per la versione a trazione anteriore e sia per quella integrale (doppio motore elettrico).

Batteria da 57,7 kWh e 167 CV (123 kW), trazione anteriore, autonomia di 444 km

Batteria da 73,1 kWh e 224 CV (165 kW), trazione anteriore, autonomia di 511-569 km

Batteria da 73,1 kWh e 343 CV (252 kW), trazione integrale, autonomia di 468-516 km

In corrente continua si può arrivare a ricaricare fino a 150 kW e in corrente alternata fino a 11 o 22 kW a seconda della versione scelta.

ALLESTIMENTI E PREZZI

Quanto costa la nuova Toyota bZ4X in Italia? Il SUV è proposto negli allestimenti “base”, Icon e Premium. Si parte da 42.500 euro.