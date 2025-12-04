Nuova Audi Q4 e-tron 2026: il restyling pizzicato su strada: ecco come cambia

Audi presenterà diverse novità nel 2026 e tra queste ci sarà il restyling della Q4 e-tron. Il SUV elettrico, dunque, riceverà un aggiornamento che non sarà solamente estetico. Come cambierà? Alcune foto spia erano già emerse negli ultimi tempi e adesso ne arrivano di nuove in cui vediamo sia la Q4 Sportback e-tron, cioè la versione SUV Coupé, quella con un look più sportiveggiante e sia la Q4 e-tron. Le vetture protagoniste delle immagini presentano un leggero camuffamento concentrato sul frontale, al posteriore e sulla parte bassa delle portiere. Si tratta delle aree in cui la casa dei 4 anelli introdurrà le più importanti novità stilistiche.

AUDI Q4 E-TRON 2026: COME CAMBIERÀ

Da quanto si può notare, sono presenti davanti modifiche ai fari che potrebbero far pensare che Audi abbia deciso di adottare una soluzione con fari sdoppiati simile a quella vista sulla nuova Audi Q3. Sono in arrivo pure alcuni ritocchi ai paraurti anteriori e posteriori. Dietro ci saranno novità anche per i gruppi ottici che disporranno di una nuova grafica. Audi sta modificando pure la parte inferiore delle portiere con alcune modifiche che serviranno per dare alla vettura un look più sportiveggiante. Per quanto riguarda, più nello specifico, la versione Sportback, non sembrano che siano in arrivo ulteriori modifiche di rilevo. Chiaramente ne capiremo di più nel corso dei prossimi mesi quando arriveranno nuove foto spia con un livello di camuffamento inferiore.

Le immagini permettono di intravedere anche l’abitacolo. Sembra che Audi abbia deciso di proporre una nuova plancia simile a quella della nuova Audi A5 dove troviamo un ampio pannello al cui interno sono presenti i display della strumentazione e del sistema infotainment. Sebbene non ci siano ancora informazioni precise, pare che siano in arrivo anche novità interessanti sul fronte dei powertrain. Si parla di maggiore potenza e di un’autonomia superiore a quanto proposto oggi sull’attuale gamma del SUV elettrico. Non si può fare altro a questo punto che attendere ulteriori novità sullo sviluppo del restyling di Audi Q4 e-tron e della sua versione Sportback.