Nuova Audi Q4 e-tron 2026, il restyling si mostra un po' di più: ecco le ultime foto spia

Il debutto del restyling di Audi Q4 e-tron sarà tra le principali novità 2026 della casa dei 4 anelli. Lo sviluppo sta volgendo al termine e la versione Sportback del restyling del SUV elettrico è stata intercettata sulle strade innevate del Nord Europa con un camuffamento ridotto al minimo. Si tratta quindi di un’importante opportunità per capire meglio quali novità stanno arrivando per la Q4 e-tron.

COME CAMBIA AUDI Q4 E-TRON

Le principali novità di design che introdurrà il restyling riguardano il frontale dove si può notare la presenza di una calandra leggermente rivista a cui si aggiunge un nuovo paraurti con diverse prese d’aria ed una griglia con una trama a nido d’ape. Anche dietro sono presenti alcune modifiche con un nuovo paraurti e un diffusore rivisto. I fari anteriori e posteriori presentano ancora alcuni adesivi che fanno capire che possiamo aspettarci ulteriori novità. Come in molti restyling, è possibile che alla fine arrivino pure cerchi in lega dal nuovo design oltre ad ulteriori colorazioni per la carrozzeria.

Le nuove foto spia non mostrano l’abitacolo. Tuttavia, passati scatti avevano permesso di notare che con il restyling, la nuova Audi Q4 e-tron 2026 adotterà l’Audi Digital Stage già visto su alcuni nuovi modelli. Dunque, un apio pannello curvo al cui interno sono presenti il display da 11,9 pollici della strumentazione e quello da 14,5 pollici del sistema infotainment vero e proprio. Tra gli optional è possibile che Audi offra anche uno schermo da 10,9 pollici per il passeggero anteriore.

Ancora non ci sono informazioni precise sulle novità relative ai powertrain. Possiamo comunque attenderci motorizzazioni più efficienti e nuove batterie per incrementare l’autonomia e migliorare i tempi di ricarica. Insomma, si tratterà di un restyling di sostanza che non si limiterà ad alcuni ritocchi al look. Ci saranno, quindi, diverse novità per quanto riguarda tecnologia e powertrain. Il debutto è sempre più vicino e quindi non rimane che attendere ulteriori informazioni.