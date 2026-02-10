Leapmotor A10, svelati nuovi dettagli del B-SUV elettrico. In Europa arriverà come B03X

Leapmotor punta a crescere sempre più rapidamente e in Europa la nuova Leapmotor B03X sarà un tassello molto importante di questo piano. Si tratta infatti di un B-SUV elettrico che vedremo arrivare sulle strade del Vecchio Continente nel corso dell’anno. Adesso ci sono novità. In Cina, questo modello si chiama Leapmotor A10 e, adesso, sono emersi maggiori dettagli sulle sue caratteristiche tecniche.

MOTORI E AUTONOMIA

Leapmotor A10 offrirà due opzioni di batteria. La prima da 39,8 kWh per un’autonomia di 403 km ma secondo il ciclo cinese CLTC. Ci sarà poi una versione con un accumulatore da 53 kWh che permetterà una percorrenza di 505 km, sempre CLTC. Per quanto riguarda la ricarica, al momento sappiamo solamente che sarà possibile passare dal 30% all’80% in 16 minuti. Sotto al cofano, la Leapmotor A10 offre un motore in grado di erogare una potenza massima di 90 kW (122 CV). Saranno queste le specifiche anche del modello per il mercato europeo? Ancora non lo sappiamo ma piano piano stanno emergendo nuovi dettagli su questo veicolo che sulla carta dovrebbe essere interessante e proposto ad un prezzo concorrenziale. Secondo la casa automobilistica infatti, parlando della versione europea B03X, sarà in grado di offrire una mobilità elettrica accessibile.

Tornando alla Leapmotor A10, in termini di dimensioni, la vettura misura 4.270 mm di lunghezza, 1.810 mm di larghezza e 1.635 mm di altezza, con un passo di 2.605 mm. I clienti potranno scegliere tra sei colori per la carrozzeria: Seaweed Green, Acorn Brown, Berry Blue, Tundra Grey, Star River Silver e Morgan Pink. Il modello per il mercato cinese potrà contare sul LiDAR e sui chip Qualcomm sia per gestire le funzionalità di assistenza alla guida e sia per alimentare il sistema infotainment.

Sul mercato cinese, la nuova Leapmotor A10 si può già preordinare e dovrebbe essere lanciata ufficialmente nel primo trimestre di quest’anno. Successivamente, dovrebbe essere la volta dell’Europa dove appunto si chiamerà Leapmotor B03X.