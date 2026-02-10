Cerca

Quadricicli elettrici, Desner anticipa gli incentivi 2026: ecco tutti gli sconti

In attesa che si sblocchino gli incentivi 2026 per i quadricicli, Desner anticipa l'Ecobonus con una sua promozione

Filippo Vendrame
Pubblicato il 10 feb 2026

Gli incentivi 2026 per i quadricicli elettrici sono in ritardo e nel frattempo che la situazione si sblocchi, Desner ha deciso di lanciare una promozione che riguarda i nuovi modelli della gamma 2026 e cioè A05, Y300 e W300. Dunque, Desner ha deciso di anticipare l’Ecobonus. Andiamo quindi a scoprire più da vicino l’offerta.

SCONTO IMMEDIATO O PRENOTAZIONE INCENTIVI 2026

L’Ecobonus 2025 prevedeva per i quadricicli elettrici un contributo statale pari al 30% del prezzo d’acquisto fino a 3.000 euro, elevabile al 40% fino a 4.000 euro in caso di rottamazione di un veicolo idoneo, applicato direttamente in fattura e cumulabile con promozioni commerciali. Viste le incertezze per il 2026, Desner ha deciso di offrire al cliente la possibilità di scegliere tra due modalità di acquisto: sconto immediato Desner oppure prenotazione con incentivo 2026.

Chi ha bisogno di acquistare subito il quadriciclo elettrico, potrà beneficiare immediatamente di uno sconto in fattura. Invece, aderendo alla prenotazione con caparra del 10%, il cliente blocca in anticipo un prezzo finale minimo predeterminato. In questo secondo scenario, il risparmio deriva dalla combinazione tra Ecobonus statale e lo sconto Desner. Qualora il contributo pubblico risultasse inferiore alle condizioni previste dall’iniziativa, Desner interverrà coprendo la differenza. Ovviamente, bisognerà attendere l’arrivo degli incentivi le cui tempistiche non sono ancora state definite.

I PREZZI CON GLI SCONTI

In concreto, ecco gli sconti ed i prezzi a seconda della modalità d’acquisto scelta dal cliente.

Y300 FAMILY

  • Prezzo di listino: 17.500 euro
  • Prezzo per acquisto immediato: 14.500 euro
  • Prezzo con prenotazione incentivi: 12.500 euro

Y300 CARGO

  • Prezzo di listino: 15.500 euro
  • Prezzo per acquisto immediato: 12.500 euro
  • Prezzo con prenotazione incentivi: 10.500 euro

W300 FAMILY

  • Prezzo di listino: 19.900 euro
  • Prezzo per acquisto immediato: 16.900 euro
  • Prezzo con prenotazione incentivi: 15.900 euro

A05 CON CLIMATIZZATORE

  • Prezzo di listino: 10.900 euro
  • Prezzo per acquisto immediato: 9.900 euro
  • Prezzo con prenotazione incentivi: 8.220 euro

Tutti i prezzi indicati non includono accessori, trasporto, messa su strada e immatricolazione. I valori di prenotazione rappresentano lo scenario minimo previsto dall’iniziativa; in presenza di rottamazione o incentivi aggiuntivi il risparmio finale potrà risultare superiore.

