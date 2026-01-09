Leapmotor B03X si prepara alla sfida del mercato europeo

Leapmotor vuole crescere in Europa. Al Salone di Bruxelles 2026 la casa automobilistica è stata molto chiara, affermando che l’Europa rappresenta la regione più strategica per la sua crescita globale. Il 2025 ha segnato il primo anno completo dell’azienda nel territorio europeo. In dodici mesi, Leapmotor ha lanciato tre modelli, creato oltre 800 punti vendita e immatricolato più di 35.000 veicoli. Il 2026 sarà quindi un anno importante, con la gamma che crescerà ulteriormente. Tra le novità in arrivo c’è la nuova Leapmotor B03X che a Bruxelles ha fatto il suo debutto europeo.

UN NUOVO B-SUV ELETTRICO IN ARRIVO

In Cina, questo B-SUV elettrico è noto invece come Leapmotor A10. Sulla B03X, la casa automobilistica si limita a ricordare che si tratta del suo primo veicolo sviluppato su una piattaforma globale completamente nuova, progettata per soddisfare gli standard internazionali, senza però fornire dettagli. Inoltre, è costruita sulla base dei punti di forza della B10, un’affermazione che fa pensare che ci possano essere delle similitudini tecniche. In ogni caso, la nuova Leapmotor B03X punta, secondo la casa automobilistica, ad offrire una mobilità elettrica accessibile. Un modello che sulla carta dovrebbe essere interessante e proposto ad un prezzo concorrenziale.

Ci sarà modo di saperne di più nel corso dei prossimi mesi. A titolo di confronto, per farci un’idea, vediamo le caratteristiche della Leapmotor A10 per la Cina che non dovrebbe differire poi troppo. Questo modello misura 4.270 mm in lunghezza, 1.810 mm in larghezza e 1.635 mm in altezza. Ha un passo di 2.605 mm e un peso di 1.460 kg. Sappiamo inoltre che il motore elettrico è in grado di erogare una potenza di 90 kW (122 CV). Il tutto sarà alimentato da una batteria LFP di capacità non dichiarata. In passato, Leapmotor parlava di un’autonomia di 500 km ovviamente secondo il ciclo CLTC. La nuova Leapmotor B03X sarà una delle più importanti novità 2026 della casa automobilistica in Europa. Non rimane che attendere nuove informazioni.