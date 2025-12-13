Novità Leapmotor 2026: i nuovi modelli in arrivo

Leapmotor sta continuando a crescere in Europa grazie alla spinta di Stellatis che ha investito in questa casa automobilistica cinese, oggi di fatto uno dei suoi marchi. Nel 2025 abbiamo assistito a diverse novità tra cui la nuova Leapmotor B10 (qui a nostra prova) e la versione range extender della Leapmotor C10 (qui il nostro test drive). Il piano di crescita di questo marchio non si è certamente esaurito e nel 2026 arriveranno alcune interessanti novità per il mercato europeo che amplieranno la gamma a disposizione dei clienti. Quindi, cosa possiamo aspettarci nel 2026 da parte di Leapmotor? Ecco cosa sarebbe in arrivo in Europa, almeno delle novità di cui sappiamo qualcosa.

LEAPMOTOR A10

In realtà, pare che in Europa alla fine si chiamerà Leapmotor B03X. In ogni caso, si tratta di un crossover compatto elettrico. Le misure non le conosciamo ancora ma la lunghezza si dovrebbe aggirare attorno ai 4,3 metri. Modello che si caratterizza per un frontale chiuso, con delle sottile prese d’aria verticali ai lati del paraurti. Sempre davanti troviamo fari dalle forme allungate mentre dietro i gruppi ottici presentano forme rettangolari. La casa automobilistica, sebbene non abbia ancora fatto vedere gli interni, ha fatto sapere che l’infotainment potrà contare sul chip Qualcomm 8295P.

Per quanto riguarda il powertrain, è stato detto solamente che la Leapmotor A10 potrà offrire fino a 500 km di autonomia (CLTC) e che sarà in grado di ricaricare dal 30% all’80% in 16 minuti. Nei prossimi mesi ne dovremo sapere di più di questo modello dato che in Cina le consegne partiranno nella prima metà del prossimo anno. Poi arriverà anche in Europa.

LEAPMOTOR B05

Compatta elettrica che ha le carte in regola per fare bene anche in Europa. Della Leapmotor B05 sappiamo già molto, tranne le specifiche esatte e i prezzi per il mercato europeo. Ecco cosa sappiamo del modello in vendita in Cina che sia chiama Lafa 5. Misura 4.430 mm lunghezza x 1.880 larghezza x 1.520 mm altezza, con un passo di 2.735 mm. Il frontale segue il linguaggio stilistico del marchio cinese e presenta fari leggermente curvi, uniti da una striscia a LED. L’abitacolo presenta uno stile minimalista. Dietro al volante c’è un pannello per la strumentazione digitale da 8,8 pollici, mentre centralmente sulla plancia è presente un ampio schermo da 14,6 pollici per il sistema infotainment dotato della piattaforma Leapmotor OS 4.0 Plus.

In Cina, la nuova vetture elettrica viene proposta con motori da 132 kW o 160 kW. Sono disponibili due opzioni batteria: da 56,2 kWh per un’autonomia CLTC di 515 km e da 67,1 kWh per un’autonomia CLTC di 605 km. I prezzi partono da 105.800 yuan (12.800 euro), fino ad arrivare a 131.800 yuan (16.000 euro).

LEAPMOTOR B05 ULTRA

Arriverà nel secondo trimestre del 2026, almeno in Cina. Poi capiremo meglio se la vedremo anche in Europa. Parliamo della Leapmotor B05 Ultra (Lafa 5 Ultra), versione più sportiva della B05. La vettura dispone di un body kit che permette di rendere il suo look più sportiveggiante. In particolare, davanti si nota la presenza di un ampio splitter rifinito in nero lucido. Pare che questo modello offrirà molto di più che un semplice look più sportivo. Si parla infatti di un powertrain più potente, forse con due motori e di un assetto rivisto per rendere l’auto più efficace tra le curve. Ne sapremo probabilmente di più nel corso dei prossimi mesi.