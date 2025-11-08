Leapmotor B05, partono le vendite in Cina: tutte le caratteristiche e i prezzi. In Europa dal 2026

In Europa dovremo aspettare il 2026 ma intanto il Cina la nuova Leapmotor B05 debutta sul mercato (con il nome di Lafa 5). Infatti, la casa automobilistica ha avviato le prevendite della nuova hatchback elettrica. Le consegne inizieranno subito dopo il lancio ufficiale, il 28 novembre 2025 ma intanto possiamo scoprire nuovi dettagli su questo modello su cui il marchio, oramai del Gruppo Stellantis, punta molto per ampliare la sua presenza sul mercato europeo. Vediamo quindi di ricapitolare le caratteristiche della nuova Leapmotor B05.

DIMENSIONI ED INTERNI

Lepamotor B05 misura 4.430 mm lunghezza x 1.880 larghezza x 1.520 mm altezza, con un passo di 2.735 mm. Il frontale segue il linguaggio stilistico del marchio cinese e presenta fari leggermente curvi, uniti da una striscia a LED. Al posteriore sono invece presenti gruppi ottici dalle forme sottili, uniti tra loro da una barra luminosa. Sono disponibili sei opzioni di colore, tra cui Electric Yellow, Wind Grey, Starry Blue, Morgan Pink, Galaxy Silver e Metallic Black. L’abitacolo presenta uno stile minimalista. Dietro al volante c’è un pannello per la strumentazione digitale da 8,8 pollici, mentre centralmente sulla plancia è presente un ampio schermo da 14,6 pollici per il sistema infotainment dotato della piattaforma Leapmotor OS 4.0 Plus. Il tutto è alimentato dal chip Qualcomm 8295P.

All’interno dell’abitacolo troviamo anche un sistema d’illuminazione ambientale a 256 colori, oltre ad un sistema audio Leap Sound a 12 altoparlanti. I sedili anteriori sono dotati di ventilazione e riscaldamento ed è presente anche un pad per la ricarica wireless degli smartphone. Non manca nemmeno un tetto panoramico in vetro che permette di esaltare lo spazio all’interno dell’abitacolo.

MOTORI E AUTONOMIA

In Cina, la nuova Leapmotor B05 viene proposta con motori da 132 kW o 160 kW che consentono alla vettura di raggiungere una velocità massima, rispettivamente, di 160 km/h e di 170 km/h. Il modello più potente è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi. Sono disponibili due opzioni batteria: da 56,2 kWh per un’autonomia CLTC di 515 km e da 67,1 kWh per un’autonomia CLTC di 605 km. Le versioni top di gamma della Leapmotor B05 includono un sensore LiDAR montato sul tetto e un chip Qualcomm 8650 con una potenza di calcolo di 200 TOPS, supportato da 27 sensori per le funzioni avanzate di assistenza alla guida (Leapmotor Pilot).

PREZZI

Quanto costa la nuova Leapmotor B05 in Cina? I prezzi partono da 105.800 yuan (12.800 euro), fino ad arrivare a 131.800 yuan (16.000 euro).