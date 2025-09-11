Nuova Leapmotor B05, dalla Cina novità su motore e autonomia

Leapmotor B05 è stata svelata ufficialmente al Salone di Monaco. Si tratta di una sport C-hatchback elettrica di segmento C come è stata definita dalla casa automobilistica. Lunga 4.430 mm, una volta sul mercato andrà a confrontarsi direttamente con modelli del calibro della MG4 e della Volkswagen ID.3. In Europa arriverà nel corso del 2026. Presentandola al Salone tedesco, la casa automobilistica non ha voluto condividere molti dettagli tecnici. Adesso però ne sappiamo molto di più perché la versione per il mercato cinese nota come Lafa 5, è apparsa all’interno del sito del Ministero dell’Industria e dell’Information Technology cinese (MIIT), passaggio obbligato per poter ricevere il via libera per la messa in vendita. Grazie al sito del MIIT veniamo quindi a scoprire maggiori informazioni tecniche su questo modello su cui Leapmotor conta molto per crescere in Europa.

MOTORE E AUTONOMIA

Le dimensioni complessive della Leapmotor B05 le conoscevamo già. La compatta elettrica misura. Grazie alle informazioni emerse dal sito del MIIT scopriamo che gli angoli di attacco e di uscita sono rispettivamente di 14 e 22 gradi. La vettura adotta poi. Più interessanti sono le informazione sul powertrain. Stiamo ovviamente parlando del modello che sarà venduto in Cina ma la motorizzazione in Europa non dovrebbe cambiare. Dunque, Lafa 5 / B05 adotta un’unità dain grado di consentire unaNon sono emerse informazioni sulla capacità delleche alimenteranno il motore della Leapmotor B05. Sapevamo, comunque, che la compatta elettrica sarà proposta con due varianti di autonomia. Stando a quanto emerge dal MIIT, il modello con la batteria più piccola potrà contare su di un’autonomia di, mentre quello con l’accumulatore di maggiore capacità potrà percorrere. Ovviamente stiamo parlando di dati secondo il ciclo cinese CLTC. Il modello cinese potrà anche essere equipaggiato con ilche invece non sarà disponibile in Europa. Il peso è compreso tra 1.665 e 1.715 kg, a seconda della versione.Sul mercato cinese, il nuovo modello di Leapmotor dovrebbe debuttare entro la fine dell’anno. Dunque, presto dovremo poter scoprire ulteriori dettagli.