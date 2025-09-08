Leapmotor B05 si presenta al Salone di Monaco: ecco la nuova hatchback

Leapmotor B05 debutta ufficialmente al Salone di Monaco. Della nuova compatta elettrica ne abbiamo parlato diverse volte negli ultimi giorni dopo che erano stati condivisi dalla casa automobilistica teaser ed alcune immagini dei prototipi. Adesso, la nuova sport C-hatchback di segmento C come viene definita da Leapmotor è stata svelata. Con l’occasione, il marchio cinese di Stellantis ha fornito i primissimi dettagli. Maggiori informazioni arriveranno più avanti, man mano che si avvicinerà il momento del debutto commerciale.

PRIME INFORMAZIONI

Nuova Leapmotor B05 o Lafa 5 in Cina misura 4.430 mm lunghezza x 1.880 larghezza x 1.520 mm altezza, con un passo di 2.735 mm. Il frontale segue il linguaggio stilistico del marchio e presenta fari leggermente curvi, uniti da una striscia a LED. Al posteriore, invece, possiamo osservare la presenza di gruppi ottici dalle forme sottili, uniti tra loro da una barra luminosa.



B05 è più di un’auto: è una dichiarazione di intenti. Riflette il nostro impegno per offrire un futuro più innovativo, inclusivo e sostenibile, dedicato ai pubblico in Europa e a livello globale.

La nuova B05 è pure dotata di portiere a filo, senza telaio e cerchi in lega da 19 pollici Swift Wing.

Così si è espresso durante la presentazione a Monaco Zhu Jiangming, Global CEO di Leapmotor. Purtroppo, non sono stati condivisi ulteriori dettagli. La casa automobilistica non ha svelato gli interni ma possiamo comunque immaginarci un ambiente minimalista con la strumentazione digitale ed un display centrale per l’infotainment, come sugli altri modelli Leapmotor. Non sappiamo nulla nemmeno del powertrain. In passato c’era chi parlava della possibilità che utilizzasse la motorizzazione della B01 e chi invece del motore da 218 CV della B10 che debutta sul mercato proprio oggi. Non rimane che attendere maggiori informazioni. Appare chiaro, comunque, che Leapmotor abbia le idee molto chiare per crescere ulteriormente sul mercato europeo grazie a modelli sempre più interessanti che puntano tutto sul rapporto contenuti / prezzo.