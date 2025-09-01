Leapmotor B05: prime immagini della nuova compatta elettrica. Pronta la sfida alla ID.3

La nuova Leapmotor B05 farà il suo debutto al Salone di Monaco 2025 che aprirà i battenti tra pochi giorni. Come sarà? La casa automobilistica cinese del Gruppo Stellantis ha condiviso le prime immagini teaser che permettono di osservare i primissimi dettagli della nuova compatta elettrica che punta dritta ad entrare in diretta concorrenza con modelli del calibro della Volkswagen ID.3. Le foto del nuovo modello conosciuto in Cina come Lafa 5 sono state condivise attraverso l’account Weibo di Leapmotor.

COME SARÀ?

Le dimensioni non dovrebbero essere troppo diverse da quelle di una Volkswagen ID.3 e quindi possiamo immaginarci una lunghezza di circa 4,3 metri. La nuova Leapmotor B05 strizza l’occhio ai clienti più giovani stando a quanto racconta la casa automobilistica.

Vogliamo costruire un’auto da sogno per i giovani che rifiutano di accontentarsi, conformarsi o essere ordinari.

Dunque, si tratterà di una compatta a 5 porte e da quanto possiamo osservare dai teaser presenterà una particolare firma luminosa all’anteriore, mentre al posteriore troveremo gruppi ottici a tutta larghezza. Su questo modello in passato si affermava che dovrebbe derivare strettamente dalla Leapmotor B01 presentata al Salone Auto di Shanghai ad aprile. Se sarà davvero così, possiamo attenderci un abitacolo dallo stile minimalista con uno schermo da 8,8 pollici per la strumentazione digitale e un sistema infotainment con un display da 14,6 pollici. Per quanto riguarda, invece, i motori, è possibile che sarà offerta un’unità da 160 kW abbinata ad una batteria da 67,1 kWh per una percorrenza di oltre 400 km WLTP.

ANCHE RANGE EXTENDER?

Ne sapremo ovviamente di più al Salone di Monaco quando la nuova Leapmotor B05 sarà ufficialmente presentata. La nuova compatta sarà elettrica ma vista la strategia della casa automobilistica cinese per il mercato europeo viene da chiedersi se magari in un secondo momento, questo modello non possa anche essere proposto in una variante range extender.