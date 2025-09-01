Nuova Opel Corsa 2027: motori ibridi ed elettrici. Un render se l'immagina così

Una nuova Opel Corsa è in arrivo ed il debutto su strada è atteso nel 2027 e oltre ad essere proposta con motorizzazioni ibride, sarà offerta anche con unità elettriche. Si tratterà di un modello tutto nuovo a partire dalla piattaforma dato che la nuova vettura poggerà sulla piattaforma STLA Small del Gruppo Stellantis. Nel Regno Unito, ovviamente la nuova Corsa sarà poi venduta con il marchio Vauxhall. Come sarà? Un rapporto dei colleghi inglesi di AutoExpress anticipa alcune delle possibile caratteristiche della nuova Corsa, oltre a ipotizzare le sue forme attraverso un render che riprende alcuni dettagli della nuova concept car Corsa GSE Vision Gran Turismo, che sarà esposta al Salone di Monaco e che potrebbe anticipare alcuni elementi stilistici dei modelli del futuro della casa automobilistica del Gruppo Stellantis.

COME POTREBBE ESSERE LA NUOVA OPEL CORSA?

Parlando con i colleghi inglesi, Mark Adams, responsabile del design dei modelli Opel/Vauxhall, ha fatto capire che il concept Corsa GSE Vision Gran Turismo e la Corsa del 2027 saranno legate tra loro, condividendo il linguaggio stilistico di base ed il design dei gruppi ottici. Alcuni elementi li ritroveremo quindi sul nuovo modello di serie che sarà comunque un profondo passo avanti rispetto a quello attuale, includendo tutte le ultime tecnologie che Opel e Stellantis hanno sviluppato. L’utilizzo della nuova piattaforma renderà la nuova Opel Corsa un “software-defined vehicle”. Nel rapporto si parla addirittura della possibilità che arrivi (come optional) un sistema steer-by-wire ma vista il segmento difficilmente vedremo soluzioni così sofisticata ad appannaggio oggi di poche auto premium. In ogni caso, la nuova piattaforma offrirà maggiori possibilità tecniche e ne capiremo sicuramente di più quando debutterà la nuova Peugeot 208 che dovrebbe essere il primo modello a disporre di questa nuova architettura.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la versione ibrida dovrebbe disporre del ben noto powertrain composto dal solito motore PureTech da 1.2 di litri abbinato ad una trasmissione a 6 rapporti con integrato un piccolo motore elettrico. Oggi, questo powertrain è proposto con potenze di sistema di 110 e 145 CV. Per quanto riguarda la versione elettrica, si pensa che sia difficile che venga offerta l’attuale motorizzazione da 156 CV e batteria da 54 kWh. Vista la presenza della nuova piattaforma è possibile che arrivi una nuova generazione di powertrain elettrici. Il concept Corsa GSE Vision Gran Turismo è dotato di un accumulatore da 82 kWh ma pare difficile che possa essere in futuro disponibile anche sulla nuova Opel Corsa. Non mancherà comunque una Corsa GSE ad alte prestazioni.

Al debutto manca ancora diverso tempo e quindi ci sarà modo di scoprire maggiori e più precisi dettagli sulla futura nuova Opel Corsa 2027. Possibile che nel corso del prossimi mesi inizino a spuntare anche i muletti della nuova generazione. Su strada nel 2027 e quindi il debutto potrebbe avvenire già entro la fine del 2026.