Nuova FIAT 500 ibrida, anche la Cabrio avvistata su strada per i test

La nuova FIAT 500 ibrida dovrebbe permettere di risollevare le sorti dello stabilimenti di Mirafiori e quindi sarà molto importante per il futuro della casa automobilistica. Gli obiettivi sono molto ambiziosi dato che si punta a produrne oltre 100 mila unità all’anno. La produzione di serie dovrebbe partire a novembre se non ci saranno intoppi, con le prime consegne attese entro la fine dell’anno. Nel frattempo i test su strada continuano per preparare questo modello al debutto ufficiale e grazie ad un nuovo set di foto spia che Walter Vayr (Gabetz Spy Unit) ha condiviso attraverso la sua pagina su Facebook possiamo vedere su strada la versione Cabrio della nuova 500 ibrida. Ricordiamo infatti che il nuovo modello sarà proposto nelle varianti berlina, cabrio e 3+1, le stesse con cui è oggi commercializzata la 500 elettrica. Non deve sorprendere visto che la nuova 500 hybrid deriva strettamente dalla versione a batteria.

NON SI PUÒ SBAGLIARE

Anche la versione Cabrio della nuova FIAT 500 ibrida sarà sostanzialmente identica alla versione elettrica. Con uno guardo distratto si potrebbe confondere i due modelli. Le differenze estetiche sono minime e a parte la scritta Hybrid al posteriore (coperta in queste foto spia), il nuovo modello differisce da quello a batteria prevalentemente per la presenza di una sottile prese d’aria aggiuntiva davanti, al di sotto del logo “500". A posteriore, inoltre, si intravede la presenza del terminale di scarico. Alcune delle nuove foto spia mostrano una capote con i loghi FIAT stampanti sulla tela che fa pensare ad un allestimento top di gamma.



L’abitacolo non si vede ma non è un problema dato che già sappiamo che sarà del tutto simile a quello della FIAT 500 elettrica con una precisa differenza. Infatti, ci sarà la leva del cambio dato che la nuova FIAT 500 ibrida disporrà di una trasmissione manuale a 6 rapporti. Dato che parliamo della meccanica ricordiamo che sotto al cofano troveremo un Mild Hybrid 3 cilindri di 1 litro di cilindrata in grado di arrivare ad erogare 70 CV e 92 Nm di coppia. Niente PureTech, per una scelta conservativa che permette di contenere i costi. La nuova FIAT 500 ibrida permetterà davvero di “salvare" Mirafiori? FIAT non può sbagliare con questo modello e presto scoprire se davvero riuscirà a fare i numeri di vendita che auspica.

PREZZO

Elemento importante per garantire il successo della nuova 500 ibrida è il prezzo. Già sappiamo che si partirà da 17.000 euro ma la variante Cabrio delle foto spia certamente costerà qualcosina in più. Non rimane che attendere il debutto ufficiale per scoprire tutti gli ultimi dettagli di questo modello.