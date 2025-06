Stellantis taglia ancora a Mirafiori, previste altre 610 uscite volontarie

Stellantis ha annunciato una procedura di licenziamento collettivo, con incentivo all’esodo, per 610 lavoratori tra Mirafiori e l’area torinese. L’azienda ha comunicato ai sindacati questo nuovo piano che andrà a ridurre la forza lavoro dell’impianto e ovviamente non sono mancate le polemiche vista la situazione delicata in cui si trova questo stabilimento da diverso tempo.

IL PROGRAMMA

Più nel dettaglio, gli esuberi previsti saranno così suddivisi: 250 alle Carrozzerie, 19 alle Presse, 31 alle Costruzione Stampi, 53 alla PCMA di San Benigno, 9 alla ex Tea di Grugliasco, 212 agli Enti Centrali, 20 al Services, 16 al Centro Ricerche Fiat di Orbassano. Va detto che nel 2024 oltre un migliaio di lavoratori avevano già aderito ad un piano di uscite incentivate promosso da Stellantis per ridurre la forza lavoro di Mirafiori. Dunque, adesso si replica.

Il programma di uscite volontarie in Italia è finalizzato a supportare il prepensionamento o diverse opportunità di carriera. Tuttavia, a Mirafiori, a partire da agosto, avremo bisogno di una forza lavoro stabile, adeguatamente formata e focalizzata, per supportare il lancio del modello ibrido.

L’arrivo della nuova FIAT 500 ibrida la cui produzione dovrebbe partire in autunno a Mirafiori dovrebbe quindi portare maggiore stabilità ad uno stabilimento in cui oggi i livelli produttivi sono ridotti davvero al minimo a causa della mancanza di domanda della FIAT 500 elettrica.

LE REAZIONI DEI SINDACATI

Reazione negativa al nuovo piano esuberi di Stellantis per Mirafiori da parte del segretario generale della Fiom Cgil di Torino, Edi Lazzi.

Cambiano gli amministratori delegati, ma non cambia il trend di svuotamento di Mirafiori e il depauperamento di Torino. Invece di rilanciare le produzioni, di avere un piano composito per lo stabilimento torinese, il nuovo amministratore delegato continuare a solcare la strada sbagliata del suo predecessore.

C’è invece chi guarda con maggiore fiducia al futuro di Mirafiori a patto che l’azienda dopo aver accompagnato alla pensione i lavoratori più anziani, predisponga un piano di assunzione per i lavoratori più giovani. Luigi Paone, segretario generale Uilm Torino, ha infatti commentato: