Fiat pensa a neopatentati e under 30, offerte a partire da 99 euro al mese

Essere giovani ha i suoi evidenti vantaggi. È una frase naturalmente retorica ma che costudisce un’autentica verità, che stavolta viene applicata anche nel mercato delle quattro ruote. Da oggi, infatti, portarsi a casa una Fiat nuova di pacca diventa più semplice, perché il marchio italiano ha costituito delle offerte molto appetibili per i modelli 500, Pandina, Grande, 600 e Qubo L, che sono destinate a neopatentati e under 30.

Una gamma completa senza limitazioni

Un elemento distintivo imprescindibile è che tale disponibilità è garantita su ogni modello e motorizzazione, permettendo ai più freschi utenti della strada di scegliere la propria prima vettura in completa libertà e senza rinunce tecniche. Per rendere l’acquisto il più semplice possibile, FIAT, in collaborazione con Stellantis Financial Services, ha strutturato condizioni economiche particolarmente vantaggiose. Vediamo più nel dettaglio:

sconto massimo senza usato: i giovani possono accedere allo sconto più alto disponibile anche senza avere una vettura da rottamare o permutare;

i giovani possono accedere allo sconto più alto disponibile anche senza avere una vettura da rottamare o permutare; tassi agevolati: è previsto un TAN a partire dal 2,99% per i finanziamenti a 36 mesi (che sale al 3,99% per i 48 mesi);

è previsto un per i finanziamenti a 36 mesi (che sale al 3,99% per i 48 mesi); l’offerta sulla Pandina: il modello d’attacco è la Pandina Hybrid POP, proposta con una rata estremamente contenuta di 99 euro al mese. L’offerta prevede un anticipo di 3.200 euro e una rata finale residua di 8.431,50 euro.

Servizi inclusi

L’iniziativa punta molto sulla “tranquillità di utilizzo” attraverso pacchetti di servizi evoluti integrati nelle rate mensili. La formula “Fiat Più” con Valore Futuro Garantito include infatti il Service Care Plus (manutenzione ordinaria) e il pacchetto assicurativo Furto & Incendio Plus.

Inoltre, per chi sottoscrive un contratto di manutenzione di almeno 36 mesi, è prevista un’estensione di garanzia di un anno, garantendo una gestione dei costi chiara e prevedibile fin dal primo giorno di guida. Con questo progetto, che segue il successo della Topolino dedicata ai quattordicenni, FIAT completa il suo percorso di accompagnamento dei clienti dai primi passi fino alla piena maturità automobilistica.