Fiat, per i 127 anni debuttano Grizzly e Grizzly Fastback: due SUV per tutti

Oggi è il compleanno di Fiat, che compie 127 anni. Un anniversario di tutto rispetto che il marchio torinese ha voluto celebrare con il lancio di Grizzly e Grizzly Fastback, due facce della stessa medaglia. Sì, perché la base è la medesima, ma i due veicoli hanno un’impronta differente: il primo è un SUV classico, il secondo è più sportivo e con un taglio coupé. Lo spazio non manca e nemmeno la versatilità, perché sotto il cofano ci saranno motori benzina, ibridi e 100% elettrici. Così come la trasmissione, che potrà essere manuale o automatica. Insomma, Fiat prova ad accontentare tutti con un prodotto inedito nella storia del brand. Almeno in Europa.

Una famiglia moderna

La strategia alla base di questo lancio è stata spiegata con chiarezza da Olivier Francois, CEO di Fiat e CMO globale di Stellantis, che ha dichiarato: “Con Grizzly e Grizzly Fastback, Fiat completa la sua gamma con due silhouette distinte per due diverse tipologie di clienti, ciascuna progettata per soddisfare le reali esigenze quotidiane delle famiglie. Grizzly è il SUV per chi cerca spazio e comfort, mentre Grizzly Fastback è pensato per i clienti che desiderano gli stessi vantaggi razionali in una silhouette più distintiva".

Come anticipato, Fiat Grizzly si presenta come un SUV compatto all’esterno ma estremamente generoso all’interno. Lungo 4,4 metri, è stato progettato per rispondere alle sfide della vita reale, puntando tutto sulla flessibilità e sulla praticità quotidiana. Al suo fianco, il Grizzly Fastback eleva il concetto di design: con una lunghezza di 4,5 metri, combina proporzioni eleganti e un design espressivo senza sacrificare la funzionalità, come dimostra l’ampio bagagliaio da 600 litri.

Tecnologia e libertà di scelta

Un punto di forza della nuova gamma è la varietà delle motorizzazioni, l’approccio multi-energia che oggi diventa basilare per sfidare il mercato. Entrambi i modelli saranno disponibili in versioni benzina, mild hybrid e BEV, con potenze che raggiungono i 145 CV. La personalizzazione sarà garantita da sette vivaci colori e dalla possibilità di optare per cambi manuali o automatici.

Secondo Olivier Francois, presentare questi modelli proprio nel giorno del compleanno di Fiat è stata una scelta naturale, poiché non si tratta solo di un’operazione commerciale, ma di una conferma della missione storica del brand: “È Fiat che fa ciò che ha sempre saputo fare meglio: rendere il trasporto familiare semplice, accessibile e davvero conveniente dall’Europa al Medio Oriente e Africa, al Sud America".

Il lancio al Salone di Parigi

Fiat sta promuovendo questi nuovo modelli con un video dedicato, in cui il CEO ha introdotto le novità all’interno di un inaspettato ufficio anagrafe italiano, trasformando un noioso momento burocratico in un improvvisato e divertente test drive.

Tuttavia, per vedere dal vivo le due nuove nate di casa Fiat bisognerà attendere il Salone dell’Auto di Parigi in ottobre, dove faranno la loro prima apparizione pubblica mondiale. Il lancio commerciale definitivo è invece previsto per l’ultimo trimestre del 2026, quando Grizzly e Grizzly Fastback saranno proposte – forse – allo stesso prezzo. L’ipotesi è che possa essere davvero democratico, quindi tra i 20.000 e i 25.000 euro.