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Vespa e Amerigo Vespucci: svelato il modello unico a New York

Nel porto di New York il veliero della Marina Militare incontra lo scooter Piaggio: svelato un modello unico ispirato al design dello scafo e alle tele delle vele

Vespa e Amerigo Vespucci: svelato il modello unico a New York
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Riccardo Mantica
Riccardo Mantica
Pubblicato il 10 lug 2026
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C’è un pezzo d’Italia che ha appena conquistato le banchine di New York, e lo ha fatto mettendo insieme due oggetti che, apparentemente, non potrebbero essere più diversi. Da una parte l’Amerigo Vespucci, il gigante dei mari della Marina Militare; dall’altra la Vespa, lo scooter per eccellenza. Si sono trovati fianco a fianco nella skyline di Manhattan, ormeggiati insieme per le celebrazioni di Sail4th250, il mega-evento che celebra i 250 anni della nascita degli Stati Uniti.

Per tutto il tempo in cui il veliero resterà negli USA, una versione speciale della Vespa rimarrà esposta proprio lì, sotto bordo. Un accostamento che ha perfettamente senso: parliamo di due oggetti nati per muoversi che, col tempo, sono diventati altro, trasformandosi in veri simboli culturali del Paese.

Due icone nate per muoversi

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Il Vespucci è il più anziano della Marina Militare: varato nel 1931, serve da quasi un secolo a svezzare gli allievi ufficiali dell’Accademia di Livorno. Chiunque lo veda nei porti del mondo lo definisce “la nave più bella del mondo", un’etichetta che lo ha reso un ambasciatore della nostra cultura a tutti gli effetti.

La Vespa è arrivata quindici anni dopo, nel 1946. Ha festeggiato da pochissimo i suoi ottant’anni a Roma, con un raduno oceanico di decine di migliaia di appassionati da 67 Paesi. Doveva essere solo un mezzo di trasporto economico, leggero e per tutti; è finita che oggi è il simbolo del design su ruote.

Il veliero si fa scooter

Il modello unico esposto a New York è praticamente una traduzione della nave su due ruote. La scocca, rimasta fedele alla tradizione dell’acciaio, è verniciata in nero lucido con due grosse strisce bianche parallele che tagliano la carrozzeria, esattamente come le linee dello scafo della nave scuola, arricchite da grafiche che riprendono la forma dei tradizionali oblò.

I richiami continuano nei dettagli cromatici, dove i tocchi color ocra sotto la sella, sul parafango e sul “cravattino” anteriore riproducono la tinta delle murate e del bompresso del veliero. Sul lato sinistro dello scudo spicca invece la grafica ufficiale della Vespucci, con la nave a vele spiegate, il nome e il tricolore.

Ma il vero colpo di genio stilistico sta nella sella, rivestita interamente in tela Olona. Si tratta dello stesso identico tessuto grezzo in fibra di canapa utilizzato per le vele del veliero. Con questa finitura dal sapore naturale e oceanico, lo scooter sembra quasi aver barattato l’asfalto con il mare aperto, unendo due storie italiane nate per viaggiare.

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