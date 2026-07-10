KTM taglia i prezzi per l'estate: le promozioni su Street e Offroad

Se state pensando di mettervi in garage una KTM, i prossimi mesi potrebbero essere il momento giusto. La casa di Mattighofen ha appena lanciato una campagna di sconti e promozioni valida dal 1° luglio al 30 settembre 2026. L’idea è quella di dare una sforbiciata ai listini per rendere la gamma più accessibile, strizzando l’occhio sia ai ragazzi che cercano la prima moto, sia ai motociclisti più smaliziati a caccia di elettronica e prestazioni.

Listini ritoccati per Duke, SMC R e Adventure

Partiamo dalle stradali, dove le naked della famiglia DUKE (modelli 2026) vedono calare il prezzo con vantaggi che arrivano a 600 euro. Per capirci: la piccola 125 DUKE ora costa 4.690 euro, mentre per la 390 DUKE servono 5.490 euro. Confermate anche le ottime condizioni sulla 790 DUKE, che resta in offerta a 8.090 euro con il pacchetto elettronico Tech Pack già incluso nel prezzo.

Novità interessanti anche per chi ha un debole per i traversi. Tra le motard stradali, la 125 SMC R scende a 4.790 euro e la 390 SMC R a 5.640 euro. Discorso diverso per la sorellona, la 690 SMC R: qui il listino non cambia, ma KTM regala un buono da 1.000 euro da spendere in accessori catalogo PowerParts o abbigliamento PowerWear.

Per chi invece ha voglia di viaggiare o di esplorare qualche strada bianca, la 390 ADVENTURE X cala a 5.490 euro, la 125 ENDURO R si attesta a 4.890 euro e la tuttofare 790 ADVENTURE viene proposta a 10.790 euro, anche in questo caso con il Tech Pack in omaggio.

Tech Pack regalato sulle Maxi

A proposito di elettronica: l’iniziativa “TECH PACK INCLUSO" stavolta va a toccare anche i mostri sacri del listino arancione. Chi decide di portarsi a casa una 990 DUKE, una 1390 SUPER DUKE R o la cattivissima versione R EVO, riceverà gratis lo sblocco del pacchetto software. Parliamo di quegli upgrade elettronici (mappe motore e controlli avanzati) che di solito si pagano a parte e che tirano fuori il vero carattere della moto.

Fuoristrada: 850 euro di bonus su Cross ed Enduro

Gli amanti del tassello non sono stati lasciati a piedi. Sulla gamma Offroad 2026 c’è un bonus piatto di 850 euro. Lo sconto è valido praticamente su tutto il catalogo da Enduro (modelli EXC ed EXC-F, comprese le versioni speciali Six Days, Hard Enduro, Champions Edition e la piccola 125 XC-W) e si applica esattamente alle stesse condizioni anche a tutta la gamma da cross, ovvero le SX e SX-F.

Come approfittarne

C’è tempo fino al 30 settembre 2026. Le promozioni sono attive presso tutti i concessionari ufficiali KTM che aderiscono all’iniziativa. Come sempre in questi casi, per controllare le disponibilità dei vari modelli o guardare le schede tecniche conviene fare un salto direttamente in concessionaria o spulciare il sito ufficiale KTM.com.