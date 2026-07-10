Perché ora le auto possono costare fino a 1500 euro in più

A partire dallo scorso 7 luglio 2026, l’Unione Europea ha reso obbligatori diversi sistemi di assistenza alla guida (ADAS) per i veicoli di nuova immatricolazione. Questa normativa rappresenta un importante passo avanti per la sicurezza stradale in Europa, ma potrebbe comportare un aumento dei prezzi di listino delle nuove vetture.

Fino a poco tempo fa, infatti, la maggior parte di queste tecnologie erano disponibili come optional a pagamento, soprattutto sui modelli più economici. Il cliente era libero di scegliere se acquistarli o meno, accollandosi i relativi costi extra. Oggi, invece, sono dotazioni previste per legge, pertanto sono obbligatoriamente incluse nell’equipaggiamento base.

I nuovi ADAS

Tra le novità più rilevanti introdotte troviamo:

l’ Emergency Stop Signal (ESS) , un sistema che fa lampeggiare le luci di stop in caso di frenata brusca a velocità superiori ai 50 km/h, riducendo così i tempi di reazione di chi segue;

, un sistema che fa lampeggiare le luci di stop in caso di frenata brusca a velocità superiori ai 50 km/h, riducendo così i tempi di reazione di chi segue; l’ Advanced Driver Distraction Warning (ADDW) , che monitora l’attenzione e la stanchezza del conducente tramite una telecamera interna direttamente sul volto;

, che monitora l’attenzione e la stanchezza del conducente tramite una telecamera interna direttamente sul volto; l’ Assistenza intelligente alla velocità (ISA ) e il sistema di mantenimento della corsia di emergenza (ELKS);

) e il sistema di (ELKS); la frenata automatica d’emergenza (AEB) è diventata più evoluta, dato che ora è in grado di riconoscere anche pedoni e ciclisti.

Costi maggiori per l’acquirente

Dato che queste tecnologie hanno alzato i costi di produzione per le aziende, potremmo assistere ad un progressivo aumento dei listini. Le stime indicano che questi nuovi dispositivi potrebbero far spendere ai consumatori oltre 1.500 euro in più, una cifra che pesa in modo rilevante sul prezzo finale del veicolo.

Il problema potrebbe essere visibile in particolare sui modelli di fascia più bassa, sia perché qui le differenze di prezzo sono più evidenti in rapporto al costo totale dell’auto, sia perché sulle auto di alta gamma molte nuove dotazioni erano di serie già da tempo.