RUF CTR3, così il motore boxer 8 cilindri arriva a 1.000 CV

RUF non avrebbe potuto scegliere vetrina più esclusiva per svelare un’evoluzione motoristica di assoluto rispetto. A Goodwood si è presentata con un poderoso motore V8 che è destinato a scrivere nuove pagine dell’industria dell’automotive teutonica, rigorosamente associato a un cambio manuale. In una fase in cui si parla sin troppo di novità alla spina, RUF non tradisce le sue origini corsaiole, svelando un nuovo boxer 8 cilindri biturbo da 4,8 litri e oltre 1000 CV.

Partendo dall’amaro presupposto che oggi c’è una penuria di motori boxer e sono pochi i brand che continuano a svilupparli, la rivoluzione sembra servita. La Casa di Pfaffenhausen produce molti componenti di propria fabbricazione, modificando motori aumentando così le prestazioni. L’ultima novità è stata battezzata B8, internamente “Erprober”, ovvero “Tester”. Si tratta di una sperimentazione che potrebbe aprire nuovi orizzonti al costruttore tedesco e non solo.

Debutto al Goodwood Festival of Speed

Il nuovo motore 8 cilindri boxer è un progetto tecnico destinato ad essere montato su una futura supercar della Casa. Ad oggi è stata inserita sotto al cofano di un prototipo CTR3, utilizzato come banco di prova per lo sviluppo del propulsore. Una soluzione rarissima in grado di erogare 1.000 CV e 1.000 Nm di coppia, la potenza di una Lamborghini Revuelto, ma senza necessità di una batteria. I puristi che non amano le auto elettrificate impazziranno, soprattutto perché il pacchetto old school si completa con un cambio manuale a sei marce, sempre sviluppato nelle officine RUF, nel rispetto della tradizione.

Il prototipo CTR3 è stato allungato di circa 100 mm rispetto alla versione classica per equipaggiare il nuovo V8. Spicca una sezione anteriore derivata dalla Porsche 911, associata a un telaio posteriore tubolare realizzato in modo artigianale su misura. Spicca la livrea nera e gialla, un omaggio alla iconica Yellowbird, mentre cofano motore, paraurti e terminali di scarico sono ereditati dalla CTR3 Evo. Le grafiche presentano diversi simboli che rimandano alla configurazione a otto cilindri.

Fari puntati a Goodwood

Ruf ha annunciato che il B8 “servirà da banco di prova per le tecnologie che plasmeranno un futuro modello”. Una dichiarazione d’intenti che traccia nuove strade per il marchio tedesco. Rimanendo con i piedi nel presente la CTR3 affronterà il noto Hillclimb due volte al giorno da venerdì 10 a domenica 12 luglio, nella sessione Supercar Run, con Tanner Foust, pilota rally, stuntman e drift driver. Vi suggeriamo di ascoltare il sound nella live streaming sul canale ufficiale di Goodwood su YouTube.

Per ora RUF non ha annunciato quando il nuovo propulsore entrerà in produzione su un modello di serie, ma l’obiettivo è cambiare gli scenari dei motori 8 cilindri e le basi sono già in azione sulla cronoscalata più nota del Regno Unito.