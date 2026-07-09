Jeremy Clarkson al volante del SUV cinese che si ispira al Range Rover: giudizio inaspettato

I cinesi sono straordinari nel copiare per poi migliorare tanti modelli che hanno fatto furore nel Vecchio Continente. L’esperto reporter Jeremy Clarkson ha testato di recente per il Times la Jaecoo 7, il SUV che sta facendo impazzire gli inglesi. La famiglia Jaecoo 7 accoglie diverse opzioni di motori, tra cui la nuova versione ibrida plug-in SHS, che consente una ampia autonomia elettrica quotidiana con la possibilità di ricarica esterna. La vettura a ruote alte sfrutta il Super Hybrid System (SHS), ovvero la soluzione tecnologica della terza generazione del Gruppo Chery, che offre ampia scelta alla clientela.

Il modello è realizzato sulla piattaforma multi-energia T1X del brand cinese, progettata da zero per ospitare sistemi di propulsione ibridi, elettrici e a combustione interna. La vettura caratterizzata da un robusto frontale vanta un ampio spazio interno, grazie a proporzioni generose con 4.500 mm di lunghezza, 1.865 mm di larghezza, 1.670 mm di altezza e un passo di 2.672 mm.

I gruppi ottici anteriori presentano la tecnologia LED, mentre il profilo laterale enfatizza una linea di cintura alta con un rapporto equilibrato tra pannelli della carrozzeria e superfici vetrate, dando un senso di solidità. L’auto equipaggia cerchi in lega da 19 pollici con pneumatici 235/50 R19. Il posteriore segue una filosofia coerente con il resto della carrozzeria, con luci posteriori a LED, uno spoiler sportivo integrato e doppi terminali di scarico cromati.

Il feedback di Jeremy Clarkson

Oltremanica la vettura è stata ribattezzata “la Range Rover Temu”, tuttavia al giornalista ha fatto una ottima impressione: “Questo marchio mi ha incuriosito perché quattro anni fa non esisteva, e ora la Jaecoo 7 è la terza auto più venduta nel Regno Unito. Le si vedono ovunque”.

Il reporter che ha scoperto di avere un brutto male, nel corso della sua approfondita analisi ha sottolineato la somiglianza con Range Rover. Nonostante il prezzo di listino notevolmente più basso la Jaecoo 7 presenta “tutto ciò che si potrebbe ragionevolmente desiderare o di cui si potrebbe aver bisogno è incluso. I responsabili delle pubbliche relazioni che me ne hanno portata uno da provare mi dissero che probabilmente non mi sarebbe piaciuta molto, e avevano perfettamente ragione: non mi è piaciuta, perché un SUV ibrido plug-in non è proprio il mio genere”.

L’auto a ruote alte cinese non trasmetterebbe molte emozioni, ma “questo è irrilevante. Conosco un sacco di gente che vuole solo un’auto di quattro metri; non gli importa dove sia stata prodotta o quanto vada veloce. Vogliono solo sicurezza, economia e affidabilità, e su queste basi la Jaecoo 7 va benissimo”.

Il boom di auto cinesi in Europa

Secondo Clarkson i vertici del major dagli occhi a mandorla hanno badato al sodo, evitando di far lievitare il prezzo con soluzioni pregiate superflue. Nel corso degli ultimi anni la Cina ha fatto enormi progressi. “Se continuano di questo passo, la prossima primavera ci venderanno cose che oggi possiamo solo sognare. Un drone sul tetto da utilizzare in caso di ingorgo per individuarne la causa? Potete star certi che arriverà. Probabilmente insieme a sistemi di propulsione a fusione fredda”, ha scherzato il giornalista.

“Questo potrebbe essere l’unico vero motivo per non comprare una Jaecoo 7: per Natale potrebbe uscire una nuova versione in grado di volare e diventare invisibile con la semplice pressione di un pulsante”, ha concluso un soddisfatto Jeremy Clarkson.