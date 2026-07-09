MG, la gamma si allarga: in arrivo nuovi SUV plug-in di segmento B, C e D

Nella campagna del West Sussex il marchio MG presenterà dei nuovi prototipi elettrici e delle soluzioni all’avanguardia che equipaggeranno i modelli della gamma a partire dal prossimo anno. Gli appassionati potranno sperimentare i nuovi sistemi ibridi plug-in, evoluti con nuove trasmissioni e l’uso di batterie allo stato solido per quanto concerne la parte elettrica dei motori.

Le nuove soluzioni MG Plug-in Hybrid+ si pongono l’obiettivo di fissare nuovi parametri della mobilità sostenibile attraverso l’unione di elementi meccanici moderni e sistemi elettronici avanzati. Si punta sulla guida assistita con un pacchetto completo di Adas con inediti sistemi di parcheggio automatico e la guida semiautonoma in autostrada, in arrivo sul primo modello di serie nel 2027. Il pacchetto di assistenza alla guida proporrà il dispositivo Navigate On Autopilot per automatizzare i cambi di corsia durante i tragitti autostradali.

Il lancio della MG ZS Plug-in Hybrid+

Nel 2027 il SUV i rinnoverà e, secondo MG, la tecnologia Plug-in Hybrid+ consentirà ai motori termici di mantenere un’efficienza superiore al 40% in circa il 90% delle situazioni. La nuova generazione di motori a benzina, 1.1 e 1.5 turbo, rispettivamente presenteranno una efficienza termica del 42% e del 43%. Il 1.1 avrà una potenza massima di 73,2 kW (100 CV) e 175 Nm di coppia, mentre il 1.5 è accreditato di 120 kW (163 CV) e 255 Nm.

I nuovi motori saranno abbinati a un inedito sistema di trasmissione che applicherà due tecnologie chiave, denominate Power Split e Motor Decoupling. La prima darà la possibilità di variare con continuità, in base alla situazione, l’apporto della componente termica o di quella elettrica, rendendo possibile una super efficienza. Il Motor Decoupling, invece, introduce un meccanismo di disaccoppiamento dedicato che isola completamente il generatore durante la guida in favore dei consumi.

Performance di tutto rispetto

Il nuovo sistema ibrido plug-in alzerà l’asticella delle performance: lo scatto da 0 a 100 km/h è coperto in meno di 6 secondi, mentre l’accelerazione da 80 a 120 km/h richiede appena 3,5 secondi. A prestazioni ed efficienza, si aggiunge anche un super confort acustico. In base ai dati della Casa cinese si parla di 5 decibel in meno in modalità EV. Queste tecnologie verranno lanciate dal prossimo anno in primis sulla nuova MG ZS Plug-in Hybrid+.

MG crede fortemente alle batterie allo stato semisolido, montate sulla MG4 Urban, per vantaggi prestazionali. Le future plug-in del marchio inglese avranno accumulatori allo stato solido e si parla di tre nuovi SUV di segmento B, C e D, anche se non si conoscono le date di rilascio. MG, infine, sta attivamente sperimentando i veicoli Robotaxi autonomi su 3 aree geografiche globali chiave: in Europa in Germania, in Medio Oriente e in Cina.