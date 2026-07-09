Autovelox, ecco le città che hanno incassato di più nel 2025

Il superamento dei limiti di velocità si conferma come una delle violazioni più frequenti sulle strade italiane: oggi, più di una sanzione su tre tra quelle elevate per infrazioni al Codice della Strada è legata proprio all’eccesso di velocità (art. 142 CdS). Secondo un’indagine condotta da Facile.it basata sui rendiconti ufficiali pubblicati dai Comuni italiani, nel corso del 2025 i proventi complessivi dichiarati per questa tipologia di multe hanno raggiunto la cifra considerevole di oltre 284 milioni di euro.

La classifica dei capoluoghi

Entrando nel dettaglio della geografia degli incassi tra i capoluoghi di provincia, Firenze svetta solitaria al primo posto della classifica nazionale. Lo scorso anno, l’amministrazione fiorentina ha incassato un importo pari a 19.718.932 euro grazie all’impiego coordinato di autovelox fissi e mobili, tutor e altri dispositivi di rilevazione. Seguono, distanziate ma con cifre comunque molto significative, Bologna con 9.214.556 euro e Milano con 6.948.884 euro.

Il resto della “top ten” dei capoluoghi mostra una forte presenza di città del Nord e del Centro. Ai piedi del podio si posiziona Padova (5.725.268 euro), seguita da Genova (4.883.831 euro), Palermo (4.226.650 euro) e Ravenna (3.984.320 euro). Chiudono il gruppo dei primi dieci Modena, Treviso e Venezia, tutte con incassi compresi tra i 2,6 e i 3,3 milioni di euro. Risulta invece inattesa la posizione di Roma: la Capitale si colloca solo al dodicesimo posto tra i capoluoghi, con un incasso dichiarato di 2.308.276 euro.

I casi eclatanti dei comuni minori

Tuttavia, l’analisi rivela sorprese interessanti spostando lo sguardo sui comuni non capoluogo. Incredibilmente, alcuni centri minori hanno registrato incassi superiori a molte grandi città: Villapiana, in provincia di Cosenza, ha dichiarato nel 2025 ben 6.990.889 euro, un valore che supera persino il totale di Milano. Altrettanto rilevanti sono le performance di Fiumicino, con quasi 7 milioni di euro, Galatina nel leccese (5,3 milioni) e Cittadella nel padovano (3,4 milioni).

Un monito per l’estate

Questi dati evidenziano la criticità della velocità eccessiva, specialmente durante l’esodo estivo quando oltre 15 milioni di italiani si mettono al volante per raggiungere le mete di vacanza. Proprio tra giugno e agosto si verifica il 28% degli incidenti stradali totali con lesioni, con un picco preoccupante nel mese di luglio (oltre 17.000 sinistri), periodo in cui l’eccesso di velocità continua a essere tra i principali fattori di rischio per la sicurezza.