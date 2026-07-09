Roma, strisce bianche dipinte di blu con le auto parcheggiate: arriva anche la multa

Parcheggi l’auto sulle strisce bianche e due giorni dopo la ritrovi nel bel mezzo di un parcheggio blu. Con una multa sul parabrezza e la vernice fresca che gira intorno alle ruote, visto che gli operai hanno dipinto l’asfalto lasciando bianco solo lo spazio sotto la scocca. È la sventura capitata a Roma a Stefano Angeloni, dentista di 65 anni rimasto talmente di sasso da decidere di fare un video e postarlo su Instagram. Una reazione insolita per uno che, come dice lui, con i social non ha nulla a che fare. Nel giro di poche ore, però, quel filmato è diventato virale.

Una beffa da 43mila visualizzazioni

La dinamica è quasi comica nella sua assurdità. Giovedì sera Angeloni lascia la vettura in via Catullo, nel quartiere Prati. Sabato mattina scende a fare due passi con il cane e trova la sorpresa: sosta diventata a pagamento e verbale per non aver pagato il ticket. Parlando con i commercianti della zona, il medico scopre il pasticcio. I rulli con la vernice blu sono passati il venerdì mattina, senza che nessuno si premurasse di mettere uno straccio di cartello per avvisare i residenti. Nel giro di qualche ora il video su Instagram ha superato le 43mila visualizzazioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WeAre Roma™ (@weare.roma)

Sotto al post è successo di tutto: decine di utenti hanno commentato denunciando lo stesso identico trattamento in altri quartieri e un avvocato si è persino offerto di assisterlo gratis per fare causa al Comune.

Angeloni però ci ha riso su e ha pagato il bollettino dieci minuti dopo. L’auto era di sua cognata e l’ultima cosa che voleva era lasciarle delle grane da sbrigare.

Il dietrofront di Atac e la gestione dei rimborsi

Sul caso è dovuta intervenire direttamente l’Atac, l’azienda municipalizzata che gestisce i parcheggi della Capitale. Interpellata, la società ha fatto parzialmente mea culpa, parlando di un “eccesso di zelo” da parte degli ausiliari del traffico.

Per rimediare al pasticcio, Atac ha annunciato che revocherà le multe staccate in via Catullo durante il cambio di segnaletica. D’ora in avanti, promette l’azienda, ci sarà più tolleranza nelle prime ore di attivazione delle nuove soste tariffate. Inoltre, prima di far partire i rulli di vernice, gli operai lasceranno dei volantini di avviso sui parabrezza delle auto.