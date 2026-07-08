Auto elettrica quanto mi costi? L’analisi sulle riparazioni fa emergere un'amara verità

Nell’acquisto di un’auto bisogna proiettarsi al futuro, senza mai dimenticare il passato. I veicoli elettrici hanno tanti vantaggi, ma non sono per tutti. Questione di ideologia, ma anche di portafoglio perché da una analisi autorevole condotta sull’industria dell’automotive è emersa una amara verità sui costi di riparazione delle EV. Si parla spesso, anche a giusta ragione, dei vantaggi gestionali, ma cosa accade quando si verifica un incidente?

Una analisi, condotta su 2,7 milioni di rapporti di incidenti, ha rivelato che le riparazioni di un mezzo alla spina costano ora oltre il 23% in più rispetto a quelle di un’auto con motore a combustione. E, al contrario di quanto si creda comunemente, la batteria non è la causa principale. La semplificazione tecnica di una EV non si traduce con un risparmio, anzi l’equazione sembra invertirsi.

L’analisi sui costi delle EV

In base allo studio, con i dati raccolti da BCA Expertise su oltre 2,7 milioni di casi, i veicoli elettrificati (ovvero 100% elettrici, ibridi e ibridi plug-in) costano in media il 23,2% in più da riparare rispetto a un modello termico. Con la diffusione delle EV, in tre anni, la percentuale di veicoli elettrici coinvolti negli incidenti stradali è quasi raddoppiata: dal 5,7% nel 2022 al 12,5% nel 2025.

A lasciare meravigliati, oltre alle elevate tariffe assicurative, è l’aumento del costo medio dei sinistri: il divario di spesa con i veicoli a benzina o diesel si è dilatato dal 13,7% al 23,2% nello stesso periodo. Sulla base dell’Osservatorio sui sistemi di propulsione pubblicato da BCA Expertise, in collaborazione con la società di consulenza Prim’Act, i veicoli elettrificati paleserebbero un costo di riparazione medio superiore del 23,2% dopo un crash rispetto ai modelli con motore a combustione interna.

Perché costa di più riparare una EV?

Partendo dal presupposto che gli incidenti che coinvolgono auto elettriche non sono necessariamente più gravi, la spesa supplementare rispetto alle vetture termiche deriverebbe dai metodi di riparazione utilizzati. Le auto di nuova generazione alla spina, rispetto a una tecnologia rodata e più datata, si collocano spesso in una fascia di prezzo più elevato, per giunta la manodopera e le attrezzature per le moderne officine fanno lievitare ulteriormente i costi. Le batterie sono pesanti e questa massa aggiuntiva ha un peso specifico impattante sulle riparazioni necessarie alla struttura o alla meccanica.

Non essendo ancora diffuse come le auto tradizionali, le EV vengono affidate ad officine specializzate con tariffe orarie superiori rispetto a quelle delle classiche officine che si trovano in ogni quartiere. Lo studio rileva una differenza media di costo della manodopera di circa 13,20 euro all’ora per i veicoli elettrici. Nella maggior parte dei casi i proprietari di auto elettriche o ibride tendono a richiedere l’assistenza presso la rete ufficiale del brand o officine specializzate, con conseguente aumento della spesa.

Infine, va considerato il costo dei pezzi di ricambio specifici per i veicoli elettrificati, dai moduli elettronici, sensori o componenti relativi all’impianto elettrico, sino a tutti quei componenti tecnologici che possono raggiungere dei prezzi da capogiro. Per ragioni di anzianità, diversi modelli termici vengono a volte dichiarati irreparabili rispetto alle auto di nuova gen, tuttavia comportano un esborso inferiore in caso di incidenti.