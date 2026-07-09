Cerca

EuroNCAP: BMW iX3 e Zeekr 7GT le prime auto valutate con i nuovi test 2026

I nuovi e più severi protocolli EuroNCAP valutano la nuova BMW iX3 e la Zeekr 7GT con cinque stelle.

EuroNCAP: BMW iX3 e Zeekr 7GT le prime auto valutate con i nuovi test 2026
Vai ai commenti
Andrea Tomelleri
Andrea Tomelleri
Pubblicato il 9 lug 2026
Aggiungi HDmotori come Fonte preferita su Google

Per il 2026 l’EuroNCAP ha introdotto dei nuovi e più rigorosi protocolli di valutazione, che si focalizzano ora su quattro ambiti: sicurezza alla guida, prevenzione degli incidenti, protezione dagli urti e sicurezza post-incidente. I primi due modelli a essere testati con questi nuovi parametri sono la BMW iX3 e la Zeekr 7GT, che hanno entrambe ottenuto il punteggio massimo di cinque stelle.

BMW iX3

La nuova BMW iX3 Neue Klasse, che già nei primi mesi di commercializzazione ha ottenuto ottimi risultati di vendita, ha dimostrato un’ottima protezione in tutti gli ambiti di valutazione, risultando una delle vetture più sicure del marchio. Il SUV elettrico è stato particolarmente apprezzato per aver mantenuto i comandi fisici (ad esempio per indicatori, fari e clacson), limitando così la possibilità di distrazione per il conducente. Il modello si è inoltre distinto per la tecnologia di frenata autonoma di emergenza (AEB) per la protezione di pedoni e ciclisti e per l’ottimo isolamento della batteria ad alto voltaggio dopo un impatto. Ecco nel dettaglio i punteggi della BMW iX3:

      • Sicurezza alla guida: 73%
      • Prevenzione degli incidenti: 83%
      • Protezione dagli urti: 86%
      • Sicurezza post-incidente: 95%

Zeekr 7GT

La shooting brake elettrica cinese Zeekr 7GT si è distinta per il software di altissimo livello e per la notevole robustezza strutturale. L’EuroNCAP ha assegnato unicamente una lieve penalizzazione per l’eccessiva dipendenza dallo schermo touch centrale al posto dei comandi fisici. Per quanto riguarda gli ADAS, la vettura eccelle nel monitoraggio del conducente e nei sistemi di prevenzione degli incidenti: è presente anche un sistema che evita l’apertura delle portiere se sopraggiungono ciclisti. La 7GT ha inoltre ottenuto il massimo punteggio nell’urto laterale, grazie all’efficacia del suo airbag centrale. Ecco nel dettaglio i punteggi della Zeekr 7GT:

  • Sicurezza alla guida: 79%
  • Prevenzione degli incidenti: 89%
  • Protezione dagli urti: 93%
  • Sicurezza post-incidente: 95%.

Ti potrebbe interessare:
Fiat Topolino sbarca negli USA, mentre la versione Abarth non è uno scherzo
Mercato
Bugatti Chiron con chilometraggio record, il proprietario la sfrutta come un'utilitaria
Mercato
Le auto che si svalutano più velocemente, anche del 73% dopo quattro anni
Mercato
La hypercar che brucia lo 0-100 km/h in 1,55 secondi ma costa più di 1 milione
Mercato
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.