EuroNCAP: BMW iX3 e Zeekr 7GT le prime auto valutate con i nuovi test 2026

Per il 2026 l’EuroNCAP ha introdotto dei nuovi e più rigorosi protocolli di valutazione, che si focalizzano ora su quattro ambiti: sicurezza alla guida, prevenzione degli incidenti, protezione dagli urti e sicurezza post-incidente. I primi due modelli a essere testati con questi nuovi parametri sono la BMW iX3 e la Zeekr 7GT, che hanno entrambe ottenuto il punteggio massimo di cinque stelle.

BMW iX3

La nuova BMW iX3 Neue Klasse, che già nei primi mesi di commercializzazione ha ottenuto ottimi risultati di vendita, ha dimostrato un’ottima protezione in tutti gli ambiti di valutazione, risultando una delle vetture più sicure del marchio. Il SUV elettrico è stato particolarmente apprezzato per aver mantenuto i comandi fisici (ad esempio per indicatori, fari e clacson), limitando così la possibilità di distrazione per il conducente. Il modello si è inoltre distinto per la tecnologia di frenata autonoma di emergenza (AEB) per la protezione di pedoni e ciclisti e per l’ottimo isolamento della batteria ad alto voltaggio dopo un impatto. Ecco nel dettaglio i punteggi della BMW iX3:

Sicurezza alla guida: 73% Prevenzione degli incidenti: 83% Protezione dagli urti: 86% Sicurezza post-incidente: 95%



Zeekr 7GT

La shooting brake elettrica cinese Zeekr 7GT si è distinta per il software di altissimo livello e per la notevole robustezza strutturale. L’EuroNCAP ha assegnato unicamente una lieve penalizzazione per l’eccessiva dipendenza dallo schermo touch centrale al posto dei comandi fisici. Per quanto riguarda gli ADAS, la vettura eccelle nel monitoraggio del conducente e nei sistemi di prevenzione degli incidenti: è presente anche un sistema che evita l’apertura delle portiere se sopraggiungono ciclisti. La 7GT ha inoltre ottenuto il massimo punteggio nell’urto laterale, grazie all’efficacia del suo airbag centrale. Ecco nel dettaglio i punteggi della Zeekr 7GT: