Bugatti Chiron con chilometraggio record, il proprietario la sfrutta come un'utilitaria

Non è un Guinness World Record ufficiale, ma il proprietario di una Bugatti Chiron, dal valore di circa 3 milioni di euro, ha stravolto la concezione mondiale sulle hypercar. Un’auto con una potenza da 1500 CV può diventare anche la compagna quotidiana a quattro ruote, arrivando a percorrere oltre 175.000 chilometri.

Tanta strada macinata, data la media di quasi 20.000 km all’anno, e sicuramente tanti soldi spesi al distributore. La Chiron è tra le vetture più rapide mai costruite nella storia dell’automotive, presentando una carrozzeria ed un telaio completamente in fibra di carbonio, le sospensioni sono indipendenti e la trazione è integrale permanente. La Chiron, svelata al Salone dell’automobile di Ginevra il primo marzo del 2016, è invecchiata benissimo nelle mani di un collezionista che ha preferito non tenerla sotto un telo per la paura di un deprezzamento.

Cambio di mentalità

Vi abbiamo raccontato di recente la storia di un appassionato che ha scelto di affrontare avventurosi viaggi on the road a bordo di una Alfa Romeo 33 Stradale, ma risulta ancor più eclatante la scelta di sfruttare uno dei 500 esemplari costruiti a Molsheim per girare nella vita di tutti i giorni. Due immagini sono apparse sull’account Instagram del noto fotografo Alex Penfold, mostrando una Chiron blu scuro, interamente in fibra di carbonio, con un chilometraggio impressionante.

Le foto sono state scattate mesi fa durante una giornata privata sul tracciato Ascari, nella provincia spagnola di Malaga. A quanto pare, la Chiron è stata spremuta al limite anche in pista. La vettura vanta una potenza massima di 1500 CV (1103 kW), il 50% in più della versione standard della Veyron, per una potenza pari a 187,5 CV/litro, con una coppia massima di 1600 Nm a partire da 2000 giri/min. Con la trazione integrale e un cambio a doppia frizione DSG a 7 rapporti, l’hypercar francese è nota per la sua speciale chiave che, nella consolle centrale, permette di raggiungere i 420 km/h.

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Sogno quotidiano

L’unità di Chiron con il chilometraggio record rientra tra i 500 esemplari ufficialmente costruiti. Riteniamo che si tratti del record assoluto, anche perché la Bugatti ha ritirato il prototipo Chiron 4-005, utilizzato principalmente per la messa a punto di vari componenti elettronici, dopo 74.000 chilometri, annunciando il traguardo con un comunicato stampa.

A distanza di 10 anni dal lancio la Chiron nel classico blu scuro è diventata un oggetto di culto per i collezionisti, grazie al piacere di guida e alla versatilità. Lo 0 a 100 km/h è coperto in appena 2,4 secondi. Lo 0 a 200 km/h si registra in 6,1 secondi, mentre lo 0 a 300 km/h in 13,6 secondi. Nessuno avrebbe mai immaginato di percorrere in un decennio una media annua di quasi 20.000 chilometri, ma c’è chi pensa per fortuna out of the box.