MG 07: nuova berlina con autonomia fino a 650 km e guida intelligente

La corsa all’elettrico di MG passa per la nuova MG 07. L’inedita berlina fastback ha appena fatto il suo debutto ufficiale in Cina, inserita nel catalogo ministeriale dei veicoli a energie rinnovabili esenti dalle tasse d’acquisto. Un passaggio chiave che ne certifica anche le prestazioni. L’autonomia dichiarata tocca infatti i 650 chilometri. I documenti tecnici depositati presso il Ministero dell’Industria e dell’Information Technology (MIIT) (intercettati dal portale specializzato Autohome) confermano le ambizioni del marchio, pronto ad allargare la propria gamma per andare all’assalto di un segmento di mercato ad altissima concorrenza.

Motorizzazioni, batterie e prestazioni

Sotto il cofano, la MG 07 gioca la carta della doppia anima, proponendo due ricette diverse per l’elettrificazione a seconda di quanta strada si debba fare.

Variante 100% elettrica (BEV): questa versione è equipaggiata con un pacco batteria da 67 kWh . A seconda della configurazione, l’autonomia omologata secondo il ciclo di calcolo cinese CLTC varia tra i 610 e i 650 chilometri. La trazione è affidata a un motore elettrico posteriore da 176 kW di potenza massima, sviluppato e prodotto dalla Shanghai Automotive Gearbox Company.

questa versione è equipaggiata con . A seconda della configurazione, l’autonomia omologata secondo il ciclo di calcolo cinese CLTC varia tra i 610 e i 650 chilometri. La trazione è affidata a un motore elettrico posteriore da 176 kW di potenza massima, sviluppato e prodotto dalla Shanghai Automotive Gearbox Company. Variante Plug-in Hybrid (PHEV): la versione ibrida ricaricabile abbina invece un motore termico aspirato da 1,5 litri capace di erogare 82 kW a un propulsore elettrico principale da 152 kW. Il sistema è alimentato da un accumulatore da 30 kWh, che garantisce un’autonomia in modalità esclusivamente elettrica di 185 chilometri calcolati secondo i parametri dello standard WLTC.

Sistemi di assistenza e guida intelligente

Se c’è un comparto dove la MG 07 vuole davvero fare la voce grossa, è quello della tecnologia di bordo. Il biglietto da visita è il sensore Lidar piazzato sul tetto, l’occhio vigile che fa da pilastro a tutto l’hardware di assistenza alla guida. La vera novità, però, è sottopelle: la fastback eredita dal prossimo SUV sportivo elettrico del brand il debutto della piattaforma intelligente Momenta R7, mossa dal microchip dedicato X7.

Non si tratta della solita suite di ADAS: l’intero sistema si appoggia a un modello predittivo avanzato (un cosiddetto world model) capace di calcolare in tempo reale le variabili di guida e adattarsi all’ambiente circostante passo dopo passo.

Design, estetica e cura dei dettagli

La carrozzeria della MG 07 reinterpreta i canoni della berlina sportiva attraverso una silhouette fastback dinamica, caratterizzata dal lunotto posteriore che confluisce in un ampio tetto panoramico in vetro.

Il frontale è dominato da gruppi ottici con la firma luminosa a forma di “C", che ospitano elementi interni multifocali disposti al di sopra di un’ampia presa d’aria inferiore a sviluppo orizzontale, estesa per l’intera larghezza del paraurti.

La pulizia delle linee laterali è enfatizzata dall’adozione di maniglie delle portiere a filo carrozzeria, dotate di un sistema di apertura semi-nascosto, e da cerchi in lega dal disegno esclusivo studiato appositamente per questo modello. Al momento del lancio sul mercato, la vettura sarà presentata anche in un’inedita colorazione della carrozzeria denominata “Morello Purple“. Una tonalità specifica che come apprendiamo è scelta per valorizzare i volumi e i dettagli stilistici della sezione posteriore.