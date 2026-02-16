Jaecoo 8 SHS-P, la nuova ammiraglia ibrida Plug-in sta arrivando: tanto comfort, tecnologia e lusso

Jaecoo 8 SHS-P sta per arrivare sul mercato, un nuovo SUV Plug-in che punta a diventare l’ammiraglia della gamma Jaecoo in Europa. Modello che vuole offrire spazio, comfort e lusso, contribuendo così alla crescita della casa automobilistica del Gruppo Chery che assieme ad Omoda si sta ritagliando uno spazio sempre più grande all’interno del mercato del Vecchio Continente. In attesa del debutto ufficiale, Jaecoo ha voluto raccontare qualcosa in più su questo modello.

TANTO SPAZIO E COMFORT

Questo SUV è infatti pensato per le famiglie numerose dato che sarà in grado di ospitare a bordo fino a 7 passeggeri. Le sue misure? 4.820 mm lunghezza × 1.930 mm larghezza × 1.710 mm altezza, con passo di 2.820 mm. Il design è quello classico dei modelli Jaecoo, con forme squadrate ed un frontale caratterizzato dalla presenza di un’ampia griglia e fari allungati dalle forme sottili. Il SUV adotta una struttura con una rigidità torsionale di riferimento (fino a 25.000 Nm/rad).

Salendo a bordo, Jaecoo 8 propone un doppio schermo da 12,3 pollici, il primo per la strumentazione ed il secondo per il sistema infotainment vero e proprio. Troveremo poi sedili in pelle nappa e rivestimento del cielo in velluto. Il climatizzatore può disporre poi di 25 bocchette distribuite nell’abitacolo. Sempre parlando della tecnologia, il SUV Plug-in propone un Head-up Display con realtà aumentata (AR-HUD) da 50 pollici, la visione panoramica a 540 gradi e 19 funzioni ADAS di assistenza alla guida.

MOTORE

Jaecoo 8 SHS-P, la sigla SHS-P sta per Super Hybrid plug-in. I dettagli del powertrain non sono stati ancora comunicati ma si tratta di un 4 cilindri 1.5 litri TGDi abbinato a 3 motori elettrici (due per la trazione e uno con funzione di generatore). Sappiamo che la potenza combinata raggiunge i 428 CV, quanto basta per accelerare da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi. Complessivamente, l’autonomia combinata (elettrico + endotermico) permette di arrivare a percorrere oltre 1.100 km. Per garantire il massimo comfort, il SUV disporrà pure di ammortizzatori CDC che analizzano le condizioni della strada centinaia di volte al secondo e regolano lo smorzamento in pochi millisecondi, mantenendo una percezione precisa del fondo stradale e filtrando efficacemente le asperità, rendendo i tratti fuoristrada fluidi come la guida su fondi omogenei. Non rimane che attendere il debutto ufficiale sul mercato per scoprire gli ultimi dettagli.