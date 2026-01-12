Offerta nuova Omoda 7 SHS-P, rate da 259 euro con finanziamento: cosa c'è da sapere

Omoda 7 SHS-P è un nuovo SUV ibrido Plug-in che la casa automobilistica ha lanciato da pochissimo sul mercato italiano. Proprio in occasione del lancio commerciale, Omoda & Jaecoo hanno deciso di proporre un’offerta con finanziamento che permette di portarsi a casa il maxi SUV con rate a partire da 259 euro e una maxi rata da 22.162 euro. L’offerta è valida per tutto il mese di gennaio 2026.

OMODA 7 SHS-P

La nuova “Super Hybrid” misura 4.660 mm lunghezza x 1.875 mm larghezza x 1.670 mm altezza, con un passo di 2.720 mm. Per i bagagli a disposizione ci sono 537 litri. Il powertrain della nuova Omoda 7 SHS-P è composto da un motore benzina 1.5 TGDi da 105 kW (143 CV) e 215 Nm abbinato ad un sistema ibrido da 150 kW (204 CV) e 310 Nm di coppia. C’è poi un secondo motore elettrico da 60 kW (82 CV) con funzione di generatore. Complessivamente a disposizione ci sono 205 kW (279 CV). Grazie ad una batteria da 18,4 kWh è possibile disporre di un’autonomia in elettrico WLTP di 92 km e di 128 km nel ciclo urbano. La percorrenza complessiva, benzina + elettrico arriva a superare i 1.000 km. I prezzi? L’allestimento base , Pure, costa 38.900 euro. Per la versione top di gamma Premium ci vogliono 41.900 euro.

L’OFFERTA: FINANZIAMENTO, SCONTO RATE E INTERESSI

Innanzitutto, per poter sfruttare l’offerta è necessaria una vecchia auto da rottamare o da dare in permuta. In tal caso, il prezzo di listino di Omoda 7 SHS-P scende a 34.900 euro e grazie al finanziamento si potrà mettere nel garage di casa il SUV con rate da 259 euro a fronte di un anticipo di 9.200 euro.

Anticipo 9.200 euro

35 rate mensili di 259 euro

Maxi Rata 22.162 euro

AN fisso 6.95% – TAEG 7,99%

Di seguito le complete condizioni economiche dell’offerta per Omoda 7 SHS-P come riportato dal sito della casa automobilistica.

Omoda 7 SHS-P PURE – Prezzo Promo 34.900 euro, in caso di permuta o rottamazione di un veicolo usato ed esclusivamente per dealer aderenti all’iniziativa. Anticipo 9.200 euro, durata 36 mesi, 35 rate mensili di 259 euro (incluse spese incasso di 4,50 euro/rata). Maxi Rata 22.162 euro. Importo Totale del Credito 26.041 euro (spese istruttoria 325 euro, bollo 16 euro). Spese invio rendiconto periodico digitale: 2 euro/anno. Interessi totali 5.025 euro. Importo Totale Dovuto (escluso anticipo) 31.574 euro. TAN fisso 6,95% – TAEG 7,99%.

Ricordiamo che Il SUV può contare su di una garanzia di 7 anni o 150.000 km, estesa a 8 anni o 160.000 km per i componenti del sistema elettrico.