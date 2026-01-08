Omoda 7 SHS-P, arriva in Italia una nuova Super Hybrid: ecco quanto costa

Il marchio cinese Omoda & Jaecoo continua a portare avanti la sua strategia di crescita in Italia. Il 2026 si apre con l’introduzione nel nostro mercato della nuova Omoda 7 SHS-P. Si tratta di un SUV ibrido Plug-in su cui il Gruppo Chery punta molto per ampliare la sua quota di mercato nel nostro Paese. Modello che dispone del Super Hybrid System sviluppato dalla casa automobilistica cinese che permette un’autonomia di oltre 90 km in elettrico. Ricapitoliamo le sue principali caratteristiche e poi andiamo a vedere i prezzi per il mercato italiano.

DIMENSIONI ED INTERNI

Nuova Omoda 7 SHS-P misura 4.660 mm lunghezza x 1.875 mm larghezza x 1.670 mm altezza, con un passo di 2.720 mm. Per i bagagli a disposizione ci sono 537 litri che possono salire a 1.371 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. SUV che si caratterizza per un frontale dotato di fari dalle forme sottili e una griglia con una trama molto particolare. Di profilo possiamo vedere le maniglie delle portiere a filo con la carrozzeria e la linea del tetto che scende dolcemente verso il posteriore che termina con uno spoiler che integra la terza luce di stop. Al posteriore troviamo invece gruppi ottici a sviluppo orizzontale che mostrano una firma luminosa che assomiglia ad un fulmine.

Salendo a bordo troviamo invece un ambiente minimalista come vuole la moda oggi. Ovviamente non manca la tecnologia dato che dietro al volante c’è un quadro strumenti digitale da 8,9 pollici. Centralmente sulla pancia è presente il sistema infotainment con uno schermo da 15,6 pollici. Ovviamente non mancano i supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto. La versione top di gamma dispone anche di un tetto panoramico in vetro.

MOTORE

Il cuore pulsante della nuova Omoda 7 SHS-P è un powertrain ibrido Plug-in composto da un motore benzina 1.5 TGDi da 105 kW (143 CV) e 215 Nm abbinato ad un sistema ibrido da 150 kW (204 CV) e 310 Nm di coppia. C’è poi un secondo motore elettrico da 60 kW (82 CV) con funzione di generatore. La dotazione tecnica prevede poi una trasmissione a 3 marce specifica per i sistemi ibridi, o Continous Variable DHT (Dedicated Hybrid Transmission). Complessivamente a disposizione ci sono 205 kW (279 CV) che permettono di accelerare da 0 a 100 km/h in 8,4 secondi e di raggiungere una velocità massima di 180 km/h. Il motore elettrico di trazione è alimentato da una batteria con una capacità di 18,4 kWh che permette un’autonomia in elettrico di 92 km (WLTP) e di circa 1.200 km nel combinato (elettrico + benzina).

ALLESTIMENTI E PREZZI

Nuova Omoda 7 SHS-P è proposta sul mercato italiano in due allestimenti: Pure e Premium. La dotazione di base è già particolarmente completa ed include, tra le altre cose, cerchi in lega da 19 pollici, fari full led, infotainment da 15,6 pollici, strumentazione digitale, Apple CarPlay e Android Auto wireless, climatizzatore automatico bi-zona, sedili anteriori riscaldati, volante riscaldabile, ricarica wireless per smartphone da 50 W e 7 airbag. Sul fronte della sicurezza sono presenti oltre 19 sistemi ADAS. La versione Premium aggiunge cerchi da 20 pollici, head-up display, tetto panoramico in vetro, interni in ecopelle, sedili anteriori elettrici, ventilati e riscaldati con memoria lato guida, impianto audio premium Sony, portellone elettrico e telecamera panoramica a 540 gradi. E se si vuole davvero il massimo c’è il Premium Pro Pack, che include parcheggio automatico e da remoto, funzione massaggio per i sedili anteriori e supporto gambe estendibile per il passeggero. Pacchetto offerto a 1.500 euro. I prezzi del SUV? Si parte da 38.900 euro.

Omoda 7 SHS-P Pure: 38.900 euro

Omoda 7 SHS-P Premium: 41.900 euro

Il SUV può contare su di una garanzia di 7 anni o 150.000 km, estesa a 8 anni o 160.000 km per i componenti del sistema elettrico.