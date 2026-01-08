KIA EV2, tutto pronto per la sfida al mercato europeo: cosa sappiamo della nuova elettrica

KIA EV2 sarà una delle più grandi novità 2026 della casa automobilistica coreana. Si tratta di una compatta elettrica con forme da piccolo crossover che disporrà di una lunghezza di circa 4 metri. La presentazione è attesa per la giornata di domani, in occasione del Salone dell’Auto di Bruxelles 2026. Per tenere alta l’attenzione sul debutto di questo nuovo modello, KIA ha condiviso attraverso i suoi account social alcuni teaser che permettono di intravedere alcuni dettagli del nuovo modello.

COME SARÀ LA NUOVA KIA EV2?

L’auto è già stata anticipata un concept e come abbiamo visto dalle foto spia emerse nel corso degli ultimi mesi, il modello di produzione non sarà poi molto differente. La nuova KIA EV2 2026 entrerà quindi nel combattuto segmento b europeo dove dovrà vedersela con molte rivali come la nuova Renault 4 E-Tech Electric. Il frontale dovrebbe quindi caratterizzarsi per la presenza di luci diurne verticali (DRL), con un look complessivo che richiama quello delle altre KIA elettriche già oggi in gamma. Un modello pensato espressamente per il mercato europeo che arriva in un momento in cui le piccole elettriche sui 4 metri di lunghezza stanno diventando sempre più interessanti anche a seguito della scelta della Commissione Europea di andare a creare la categoria delle E-Car.

A breve, comunque, ne sapremo molto di più su questa vettura che arriverà poi nelle concessionarie nel corso dell’anno. E il powertrain? Al momento ancora non ci sono informazioni precise ma c’è chi scommette su di un motore con una potenza attorno ai 150 CV alimentato da batterie che permetteranno un’autonomia superiore ai 400 km. KIA EV2 dovrebbe poggiare sempre sulla piattaforma E-GMP ma nella versione con architettura a 400 V.

PREZZO

Con il debutto ufficiale al Salone di Bruxelles della nuova KIA EV2 dovrebbero arrivare anche maggiori indicazioni sui prezzi. Tuttavia, in passato la casa automobilistica aveva affermato che questo nuovo modello avrebbe avuto un costo di partenza attorno ai 30.000 euro. Non rimane che attendere ancora molto poco per saperne di più su questa nuova elettrica.