Telepass Sempre: 1 anno di abbonamento gratuito e 50% di cashback sul pedaggio

L’abbonamento Telepass Sempre, che include il dispositivo Telepass colorato e i servizi in mobilità Telepass, è in offerta: i primi 12 mesi sono a canone zero, in più è possibile beneficiare del 50% di cashback sul pedaggio. La promo è valida per i nuovi clienti che completano la sottoscrizione entro l’11 gennaio.

Il cashback sul pedaggio funziona così: prima di tutto, per attivarlo occorre sottoscrivere Telepass Sempre entro l’11 gennaio inserendo il codice 50PED in app; fatto questo, si otterranno fino a 5 euro al mese per un totale di 30 euro per i transiti dal 1° dicembre 2025 al 31 maggio 2026. A questo proposito, sottolineiamo che il download dell’app è gratuito.

I vantaggi dell’abbonamento Telepass Sempre

Nell’abbonamento Telepass Sempre sono inclusi il contratto Telepass Base, che a sua volta comprende il dispositivo Telepass per il telepedaggio, e il contratto Telepass Servizi di Mobilità, che offre tutta una serie di servizi utili direttamente tramite l’app Telepass, tra cui ad esempio Strisce Blu e Parcheggi Convenzionati.

Non sono previsti costi di attivazione al momento della sottoscrizione dell’abbonamento, oltre naturalmente ai 12 mesi a canone zero e al 50% di cashback sul pedaggio (fino a un massimo di 30 euro) di cui abbiamo già parlato all’inizio. Un ulteriore vantaggio riguarda il dispositivo Telepass in omaggio, dato che normalmente richiede un costo una tantum pari a 10 euro.

Al termine dei primi 12 mesi, l’abbonamento a Telepass Sempre si rinnova a 3,90 euro al mese. Si tratta di un prezzo sempre promozionale, dal momento che da solo il contratto Telepass Base (che include il solo dispositivo per il telepedaggio) costa di suo 3,90 euro. Proprio quest’ultimo è invece proposto al prezzo scontato di 2,66 euro al mese, che vanno ad aggiungersi al prezzo richiesto per il contratto Telepass Servizi di Mobilità (1,24 euro al mese, ndr).