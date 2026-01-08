Questo nuovo modello elettrico è ancora più strano del Cybertruck

C’è chi pensa che il Tesla Cybertruck sia uno dei veicoli di serie dal design più eccentrico degli ultimi anni. A quanto pare è in arrivo qualcosa di ancora più particolare. A qualcuno potrebbe non dire nulla ma si tratta della prima vettura di Ceer Motors, una casa automobilistica con sede in Arabia Saudita che può vantare, però, partnership importanti con realtà del calibro di Rimac, BYD, Foxconn e addirittura BMW. Bene, sono arrivate le foto spia del primo crossover elettrico di questa nuova casa automobilistica che fanno capire che il suo design sarà assolutamente molto particolare.

UN MODELLO MOLTO PARTICOLARE

Le immagini mostrano una vettura ancora camuffata ma si notano immediatamente alcune scelte di design particolarissime. C’è chi dice che oggi le auto sono tutte uguali. A quanto pare, Ceer Motors intende distinguersi. Il frontale si caratterizza per la presenza di fari dalle dimensioni ridotte ma quello che colpisce di più è sicuramente l’enorme parabrezza che sembra essere lungo poco più della metà del veicolo. La forte inclinazione del parabrezza dovrebbe portare vantaggi dal punto di vista aerodinamica ma potrebbe penalizzare lo spazio all’interno dell’abitacolo. Effettivamente, il prototipo sembra essere dotato di sole due porte dato che non sembra esserci sufficiente spazio pe due ulteriori portiere.

Vale la pena di ricordare che la casa automobilistica ha stretto una partnership con Isoclima, azienda che produce vetri per case automobilistiche come Pagani e McLaren. Produce anche vetri per il settore aerospaziale e per gli yacht, e questo nuovo modello sarà dotato di un rivestimento riflettente per ridurre al minimo il riscaldamento all’interno dell’abitacolo. Insomma, Ceer Motors sta lavorando su qualcosa di davvero molto particolare che in qualche modo sembra che riuscirà a distinguersi sul mercato. Sarà quindi interessante saperne di più, soprattutto sulle specifiche tecniche di cui al momento non ci sono informazioni precise. Dato che la casa automobilistica è nata da una joint venture con Foxconn, dovrebbe sfruttare le tecnologie sviluppate per le auto elettriche dall’azienda di Taiwan.

Ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi. I piani originali di Ceer parlavano di un debutto del suo primo modello per il 2026. Sarà davvero questo? Lo scopriremo perché si parla anche di una berlina altrettanto particolare come primo modello con il crossover in arrivo invece nel 2027. Non rimane che attendere novità.