Il primo semestre del 2026 si è chiuso con un segnale di forte ripresa per il mercato automobilistico italiano, che archivia 936.783 immatricolazioni totali da gennaio a giugno e una crescita del 9,6%. Nei primi sei mesi dell’anno le auto elettriche si sono rivelate le vere protagoniste del mercato: le vendite delle BEV hanno sfiorato le 80.000 unità, segnando un aumento del +77,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un risultato trainato soprattutto dal mese di giugno, con quasi 15.000 vetture elettriche consegnate (+87,1%) e una quota di mercato del 10,1%.

L’Italia indietro rispetto all’Europa

Nonostante i numeri estremamente positivi, non mancano le criticità. Roberto Pietrantonio, presidente di UNRAE, denuncia l’assenza di incentivi statali per l’acquisto di veicoli elettrici da parte di privati. Questa situazione posiziona l’Italia in netto ritardo rispetto al resto dell’Europa: nei primi cinque mesi dell’anno, la quota delle BEV in Italia (8,2%) è ben distante dal 23,5% della media europea.

I modelli più venduti

Per quanto riguarda le auto elettriche più vendute in Italia nel primo semestre 2026, una vettura in particolare ha letteralmente conquistato il pubblico italiano: si tratta della Leapmotor T03, si è affermata come l’assoluta regina del mercato italiano a zero emissioni.

Ecco la classifica completa dei 10 modelli EV più acquistati dagli italiani, da gennaio a giugno 2026.