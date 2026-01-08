Polizia Stradale, il bilancio del 2025: oltre 1,6 milioni di infrazioni contestate

Il 2025 è stato un anno di grande lavoro per la Polizia Stradale che ha messo in campo più pattuglie per aumentare i controlli sulle strade. I numeri dello scorso anno? Per le attività su strade e autostrade sono state impiegate 423.328 pattuglie. Complessivamente, sono state controllate 2.014.439 persone e contestate 1.602.794 infrazioni.

OLTRE 60 MILA PATENTI RITIRATE

Le violazioni accertate per eccesso di velocità sono state 462.312, in leggero calo rispetto al 2024. Invece, crescono sensibilmente i ritiri delle patenti di guida. Secondo i dati comunicati, sono stati ben 63.537. Inoltre, la Polizia Stradale nel 2025 ha ritirato 41.788 carte di circolazione. Invece, sono stati 2.794.271 i punti patente decurtati agli automobilisti. Il consuntivo 2025 della attività della Polizia Stradale mette in evidenza che i conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 821.444, di cui 11.126 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica (in calo) mentre quelli denunciati per guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti sono stati 1.469 (in aumento rispetto al 2024).

Nelle 180 tratte autostradali su cui a polstrada ha operato, pari a 1.800 km, i limiti di velocità sono verificati attraverso i Tutor. Lo scorso anno sono state rilevate 362.792 infrazioni per superamento dei limiti di velocità (in aumento rispetto al 2024). Nel 2025 sono anche andati avanti i controlli nel settore del trasporto professionale che ha portato al controllo di 334.439 veicoli pesanti, accertando 490.972 infrazioni. L’attività della Polizia Giudiziaria ha consentito di assicurare alla giustizia complessivamente 16.823 persone di cui 735 arrestate e 16.088 denunciate in stato di libertà. Oltre 2.800 chilogrammi di sostanze stupefacenti sequestrate.

Gli esercizi pubblici controllati sono stati 4.644 di cui 1.496 autofficine, 1.078 autorivendite, 252 autoscuole, 450 carrozzerie, 406 agenzie di pratiche automobilistiche, 92 autodemolizioni e 870 altri esercizi. 1.933 sono state le infrazioni rilevate di cui 1.632 per le quali è prevista una sanzione amministrativa e 301 di rilevanza penale.

La Polizia Stradale ha contribuito alle attività di contrasto al fenomeno dello sversamento illecito dei rifiuti nella “terra dei fuochi” tra le province di Napoli e Caserta.

Nel corso dell’anno appena trascorso le attività operative, con l’impiego di 907 pattuglie, hanno permesso di sottoporre a controllo complessivamente 3.522 veicoli adibiti al trasporto di rifiuti, accertando 3.830 infrazioni per un importo delle sanzioni pari a 2.292.533,54 euro.

Risultati positivi anche sul piano della cooperazione con altri Stati. In particolare, è stata consolidata la cooperazione per lo svolgimento di pattugliamenti congiunti in ambito transfrontaliero con la Svizzera e la Slovenia.

OPERAZIONE JAD MOBILE 8

Tra le attività più rilevanti condotte ne 2025, la Polizia Stradale ricorda “JAD Mobile 8” che è stata portata avanti in contemporanea in 17 Paesi dell’Unione europea e nel territorio di altri 8 stati terzi partecipanti, per il contrasto al fenomeno del riciclaggio dei veicoli e al traffico di stupefacenti. Circa 5.000 i veicoli controllati con 5.400 persone sottoposte a controllo, 20 delle quali sono state arrestate e 47 denunciate per diversi reati. Durante l’operazione sono stati inoltre sequestrati 124 veicoli (o parti di essi) risultati rubati o riciclati, 32 chilogrammi di sostanza stupefacente e 8500 chili di merci e tabacchi lavorati esteri, oggetto di contrabbando.