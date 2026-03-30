Rinnovo polizza auto: per tutto aprile fino al 36% di sconto con Verti

Gli automobilisti che devono rinnovare la polizza della propria auto entro il prossimo mese di aprile possono sfruttare la promozione in corso sul sito ufficiale di Verti, che consente loro di beneficiare di uno sconto fino al 36% sulla RC Auto. Per riscattare la scontistica massima è necessario soddisfare determinati requisiti, tra cui essere nuovi clienti della compagnia e titolari di un’auto Dacia immatricolata dopo il 1° agosto 2025.

L’assicurazione auto online Verti fa parte del colosso assicurativo spagnolo MAPFRE, a conferma della sua affidabilità, elemento questo indispensabile per chiunque si avvicini per la prima volta al settore. Per quanto riguarda invece i termini dell’iniziativa, la nota della compagnia afferma che la scadenza è fissata al 18 maggio.

I requisiti per accedere alla scontistica massima

Il riscatto del 36% di sconto sulla RC Auto con la sottoscrizione di una nuova assicurazione auto online Verti richiede innanzitutto essere nuovi clienti della compagnia e titolari di un’auto Dacia immatricolata dopo il 1° agosto 2025. Altri requisiti da soddisfare sono la prima classe di merito, undici anni senza sinistri stradali e l’aggiunta delle garanzie accessorie Furto&incendio, Infortuni del conducente, Assistenza stradale e Tutela giudiziaria, più l’opzione Carrozzerie convenzionate.

La sottoscrizione della polizza auto deve avvenire online, scegliendo come metodo di pagamento la carta di debito o credito, il bonifico bancario oppure PayPal.

Indipendentemente poi dalla promo in corso, è sempre disponibile il 10% di sconto web effettuando preventivo e acquisto direttamente sul sito ufficiale di Verti. Il preventivo richiede meno di quindici secondi, con la targa del veicolo e la data di nascita del proprietario come unici due dati richiesti: subito dopo si otterranno tre diversi preventivi, ognuno personalizzabile in base a quelle che sono le proprie esigenze e, di conseguenza, le garanzie accessorie aggiunte (l’unica garanzia obbligatoria, lo ricordiamo, è la RC Auto).