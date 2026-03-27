Preventivo polizza auto in 15 secondi e fino al 36% di sconto con Verti

Gli automobilisti che devono sottoscrivere o rinnovare la polizza auto, e intendono risparmiare con consapevolezza, possono fare riferimento all’assicurazione online Verti, che offre da una parte la possibilità di effettuare un preventivo in 15 secondi, gratuito e senza impegno, e dall’altra fino al 36% di sconto sulla RC Auto a determinate condizioni.

Verti è un’assicurazione auto online appartenente al colosso assicurativo spagnolo MAPFRE. Si distingue nel suo settore per offrire prezzi largamente concorrenziali e, allo stesso tempo, un set di garanzie accessorie completo, a tutto vantaggio degli automobilisti in cerca di una polizza non soltanto economica ma anche sicura.

Il preventivo di Verti è raggiungibile fin dalla pagina iniziale del sito e richiede appena 15 secondi. Tutto quello che bisogna fare è aggiungere la targa del veicolo da assicurare e la data di nascita del proprietario: il sistema elaborerà subito dopo tre bozze di preventivo, ciascuna con differenti garanzie accessorie e altamente personalizzabile in base a quelle che sono le proprie necessità.

In questi giorni è anche disponibile una nuova offerta, che permette di riscattare fino al 36% di sconto rispettando determinati requisiti, tra cui l’essere nuovi clienti Verti, avere un’auto Dacia immatricolata dopo il 1° agosto 2025 ed essere titolari della prima classe di merito nonché vantare un’assicurazione da undici anni senza sinistri stradali.

Se non si soddisfano in pieno i requisiti che sbloccano la scontistica massima, gli automobilisti possono comunque beneficiare di altri sconti convenienti, come quello del 30%. Maggiori informazioni al riguardo sono consultabili tramite la pagina dedicata all’offerta in corso.

Infine, indipendentemente dall’attuale promozione disponibile sul sito ufficiale, Verti concede il 10% di sconto web a tutti coloro che effettuano sul sito ufficiale sia il preventivo che l’acquisto della polizza. Come metodi di pagamento disponibili vi sono il bonifico bancario, la carta di credito e PayPal, con l’opportunità inoltre di pagare in dodici rate mensili.