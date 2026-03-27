Sulle strade potrebbe presto arrivare il semaforo con una quarta luce

Dalle prime lanterne a gas installate nella lontana Londra del 1868 fino ai classici tre colori che hanno scandito il passo del secolo Novecento, i semafori hanno sempre cercato di mettere ordine nel caos cittadino. Oggi, tuttavia, l’innovazione tecnologica sarebbe pronta a scrivere un nuovo capitolo: a Roma, infatti, è in corso lo studio per l’introduzione di una quarta luce, dalla tinta bianca. Una proposta che nasce dalle ricerche della North Carolina State University sulla gestione dei flussi in presenza di veicoli a guida autonoma.

Come potrebbero mutare le strade

Ipotizziamo di ritrovarci a un incrocio intasato o altamente trafficato in una mattina qualunque. All’improvviso, a fianco del rosso, del giallo e del verde, compare un fascio di luce bianca. Non è un mal funzionamento, ma il segnale che l’intersezione è entrata in modalità “smart”: in quel preciso momento, i veicoli connessi cominciano a comunicare tra loro e con l’infrastruttura, ottimizzando il passaggio in tempo reale attraverso segnali digitali di coordinamento. Basta seguire il flusso del veicolo che precede, lasciando che l’intelligenza collettiva del sistema gestisca i movimenti complessivi.

Questa evoluzione trasforma la strada in un organismo vivente, una smart road provvista di sensori, telecamere e sistemi di analisi dati che mutano sensibilmente l’esperienza della guida. L’obiettivo dichiarato da Luigi Di Matteo, responsabile dell’Area tecnica dell’ACI, è ardito: ridurre in modo netto i tempi di attesa e migliorare la fluidità, sfruttando le incredibili capacità di calcolo delle auto autonome. I benefici non sono solo al cospetto delle lancette dell’orologio: una gestione più efficiente si traduce in una significativa diminuzione delle emissioni e della congestione urbana.

Nel nome della sicurezza

La sicurezza rappresenta il pilastro di questa ipotizzabile rivoluzione. Poiché l’errore umano resta la principale causa di incidenti, l’integrazione di segnaletica digitale e il monitoraggio costante delle condizioni stradali promettono di realizzare un ambiente protetto, in grado di segnalare ostacoli o pericoli con ampio anticipo.

Tuttavia, il cammino verso questo futuro “in bianco” non è privo di insidie. La sfida dei prossimi anni sarà di garantire l’affidabilità totale dei sistemi, proteggendoli da minacce di cybersecurity, e gestire la delicata convivenza tra le auto tradizionali e quelle del domani. La luce bianca, dunque, non è solo un colore aggiunto, ma la promessa di una mobilità finalmente intelligente con strade più sicure. Almeno si spera.