Canone zero per 12 mesi e 50€ di cashback con Telepass Sempre
Telepass Sempre è gratis per un anno e per i nuovi utenti c'è anche il cashback di 50 euro sul rifornimento di carburante.
Restano pochi giorni per sfruttare la nuova promozione di Telepass che mette a disposizione il piano Telepass Sempre con canone zero per 12 mesi e aggiunge la possibilità di ottenere 50 euro di cashback sul rifornimento di carburante nelle stazioni Enilive.
Il rimborso sul rifornimento può essere richiesto, dopo aver completato l’attivazione del contratto con Telepass, direttamente dall’app, utilizzando il codice promozionale INVERNO26.
L’abbonamento proposto include sempre il dispositivo Telepass gratuito, per il pagamento del pedaggio. Per accedere subito all’offerta e completare l’attivazione online basta raggiungere il sito ufficiale di Telepass, qui di sotto. La promo scade il 31 marzo 2026.
Telepass Sempre gratis e cashback sul carburante: la promo
Con la nuova promozione è possibile accedere a Telepass Sempre con canone zero per 12 mesi, ottenendo un risparmio di 3,90 euro al mese (44,80 euro in un anno) sul costo dell’abbonamento che permette di utilizzare il dispositivo Telepass (incluso gratuitamente) e accedere a diversi altri vantaggi.
Ad arricchire la promozione c’è il cashback di 50 euro per il rifornimento alle stazioni Enilive. Per ottenere questo bonus è necessario completare l’attivazione del contratto e poi, dall’app, attivare la seconda promo utilizzando il codice INVERNO26.
Il cashback sarà di 10 euro al mese per 5 mesi ed è necessario effettuare un rifornimento di almeno 30 euro per ottenerlo. Combinando le due offerte, quindi, scegliere Telepass oggi offre un risparmio di 96,80 euro in un anno che va a sommarsi a tutti gli altri vantaggi proposti.
Come detto in precedenza, c’è tempo fino al prossimo 31 marzo 2026 per richiedere l’offerta. Farlo è semplicissimo: basta raggiungere il sito Telepass, accessibile dal box qui di sotto, e scegliere poi Telepass Sempre, completando poi la registrazione online. Effettuati tutti i passaggi, si può scaricare l’app da cui attivare la seconda promo con il cashback di 50 euro sul carburante.