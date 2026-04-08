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Noleggio auto e furgoni: 5 motivi che rendono Locauto la scelta più conveniente ad aprile 2026

Locauto è sempre di più l'opzione giusta per noleggiare auto e furgoni: ecco perché è il servizio a cui fare affidamento.

Noleggio auto e furgoni: 5 motivi che rendono Locauto la scelta più conveniente ad aprile 2026
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Davide Raia
Davide Raia
Pubblicato il 8 apr 2026

Locauto è oggi un punto di riferimento assoluto per il noleggio di auto e furgoni e garantisce una nuova serie di offerte e servizi che possono fare la differenza, garantendo un risparmio netto e condizioni di noleggio più vantaggiose. Tutte le proposte dell’azienda sono accessibili direttamente online, raggiungendo il sito ufficiale di Locauto, disponibile premendo sul box qui di sotto.

Accedi qui alle offerte di Locauto

5 motivi per scegliere oggi Locauto

Con Locauto è possibile accedere a un servizio di noleggio molto vantaggioso. Ci sono almeno 5 motivi per cui, in questo momento, scegliere Locauto per noleggiare auto e furgoni può rappresentare l’opzione giusta:

  • MyLocauto Friends: si tratta del programma fedeltà proposto da Locauto; gli utenti possono iscriversi gratuitamente e possono accedere a tariffe agevolate, arrivando a sfruttare sconti fino al 20% sul costo del noleggio
  • Deposito cauzionale zero: la prenotazione del noleggio con la compagnia non prevede blocchi sulla carta di credito
  • promo Locauto Young: si tratta di una serie di offerte dedicate ai neopatentati che hanno la possibilità di noleggiare auto con condizioni vantaggiose
  • promo VAN KM Libero: per i suoi clienti, Locauto propone il noleggio di furgoni con chilometraggio illimitato al costo della tariffa da 100 chilometri al giorno, ottenendo un risparmio significativo sul costo
  • VAN MESE Business: in questo momento, inoltre, è possibile noleggiare furgoni con Locauto sfruttando uno sconto del 10%

Combinando i vari vantaggi, Locauto diventa ancora più completo e si conferma la soluzione giusta per chi ha bisogno di una nuova auto o un furgone da noleggiare in questo momento. Per scoprire quali sono le promozioni in corso e per prenotare direttamente un noleggio è sufficiente raggiungere il sito ufficiale della compagnia, accessibile qui di sotto.

Accedi qui alle offerte di Locauto

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