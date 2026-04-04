Cerca

Noleggio auto senza deposito cauzionale: con Locauto ora è possibile

Per chi sceglie Locauto è possibile effettuare il noleggio auto senza deposito cauzionale, ecco come funziona la promo.

Noleggio auto senza deposito cauzionale: con Locauto ora è possibile
Vai ai commenti
Davide Raia
Davide Raia
Pubblicato il 4 apr 2026

Per noleggiare un’auto senza deposito cauzionale è possibile puntare su Locauto, che diventa sempre più un punto di riferimento per il settore del noleggio. Grazie alla promozione Deposito Cauzionale Zero, infatti, gli utenti che si affidano alla società hanno la possibilità di scegliere l’auto e prenotarla senza blocchi sulla carta di credito. Per accedere alle soluzioni di noleggio è sufficiente visitare il sito ufficiale di Locauto, premendo sul box qui sotto.

Accedi qui alle offerte di Locauto

Noleggio senza deposito cauzionale con Locauto

Sfruttare le promozioni di Locauto è semplice e conveniente. Basta accedere al sito ufficiale, tramite il box seguente, e seguire la procedura guidata per scegliere il veicolo da noleggiare ed effettuare la prenotazione.

Al momento della richiesta di prenotazione non è previsto alcun blocco sulla carta di credito: Locauto, infatti, permette di effettuare il noleggio senza alcun deposito cauzionale, rendendo ancora più agevole l’accesso al veicolo scelto.

Attenzione, però. La carta di credito resta necessaria: al momento del ritiro dell’auto, infatti, sarà richiesta l’esibizione della carta allo staff di Locauto per poter completare la procedura di prenotazione e mettersi alla guida del veicolo.

Questo sistema offre numerosi vantaggi  per chi noleggia: senza deposito cauzionale, infatti, non ci sono riduzioni sul plafond della carta, che potrà essere utilizzato per altre spese o anche per effetture più noleggi, in modo ancora più semplice.

La promozione Deposito Cauzionale Zero è sempre attiva, tramite il sito di Locauto, ma non è disponibile per il noleggio di furgoni (ma solo di autovetture). Per saperne di più e per avviare subito il noleggio basta seguire il link qui di sotto. Ricordiamo anche che iscrivendosi al programma fedeltà gratuito MyLocauto Friends è possibile ottenere fino al 20% di sconto sul canone di noleggio.

Accedi qui alle offerte di Locauto

Ti potrebbe interessare:
Preventivo polizza auto in 15 secondi e fino al 36% di sconto con Verti
Offerte e Promozioni
Canone zero per 12 mesi e 50€ di cashback con Telepass Sempre
Offerte e Promozioni
Fino al 36% di sconto sulla RC Auto: ecco la nuova offerta di Verti
Offerte e Promozioni
Noleggio con Locauto: ecco tutte le promo su auto e furgoni di marzo 2026
Mercato
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.