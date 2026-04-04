Noleggio auto senza deposito cauzionale: con Locauto ora è possibile

Per noleggiare un’auto senza deposito cauzionale è possibile puntare su Locauto, che diventa sempre più un punto di riferimento per il settore del noleggio. Grazie alla promozione Deposito Cauzionale Zero, infatti, gli utenti che si affidano alla società hanno la possibilità di scegliere l’auto e prenotarla senza blocchi sulla carta di credito. Per accedere alle soluzioni di noleggio è sufficiente visitare il sito ufficiale di Locauto, premendo sul box qui sotto.

Noleggio senza deposito cauzionale con Locauto

Sfruttare le promozioni di Locauto è semplice e conveniente. Basta accedere al sito ufficiale, tramite il box seguente, e seguire la procedura guidata per scegliere il veicolo da noleggiare ed effettuare la prenotazione.

Al momento della richiesta di prenotazione non è previsto alcun blocco sulla carta di credito: Locauto, infatti, permette di effettuare il noleggio senza alcun deposito cauzionale, rendendo ancora più agevole l’accesso al veicolo scelto.

Attenzione, però. La carta di credito resta necessaria: al momento del ritiro dell’auto, infatti, sarà richiesta l’esibizione della carta allo staff di Locauto per poter completare la procedura di prenotazione e mettersi alla guida del veicolo.

Questo sistema offre numerosi vantaggi per chi noleggia: senza deposito cauzionale, infatti, non ci sono riduzioni sul plafond della carta, che potrà essere utilizzato per altre spese o anche per effetture più noleggi, in modo ancora più semplice.

La promozione Deposito Cauzionale Zero è sempre attiva, tramite il sito di Locauto, ma non è disponibile per il noleggio di furgoni (ma solo di autovetture). Per saperne di più e per avviare subito il noleggio basta seguire il link qui di sotto. Ricordiamo anche che iscrivendosi al programma fedeltà gratuito MyLocauto Friends è possibile ottenere fino al 20% di sconto sul canone di noleggio.