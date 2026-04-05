Due Maserati uniche al Rolex Monte-Carlo Masters 2026

La Casa del Tridente rinnova per il quinto anno consecutivo la partnership con il Rolex Monte-Carlo Masters: il celebre trofeo di tennis su terra rossa del Principato diventa così il palcoscenico ideale per celebrare il centenario del Tridente, il leggendario simbolo che identifica Maserati fin dal 1926. Durante la manifestazione sono state presentate due vetture uniche firmate dal programma Fuoriserie nell’ambito del progetto Bottegafuoriserie, che consente ai clienti di trasformare la loro auto in un esemplare su misura.

La capote personalizzata della GranCabrio

Protagonista assoluta è la GranCabrio con la prima capote completamente personalizzata tramite il programma Fuoriserie, una novità assoluta nella storia del marchio modenese. Realizzata nel colore blu Maserati, la capote sfoggia una raffinata lavorazione che combina intrecci e ricami. Il Tridente viene declinato in una doppia interpretazione con le colorazioni bianco e lime, un richiamo alle palline da tennis. Completata da una livrea in Verde Royale e interni in tonalità Ice, questa vettura segna una nuova frontiera di personalizzazione, introducendo a catalogo nuove possibilità di configurazione sartoriale per la capote.

La MCPURA Cielo in un colore speciale

Altrettanto unica è la MCPURA Cielo, esposta nell’esclusivo VIP Village in una livrea nella tinta esclusiva Ai Acqua Rainbow. Sviluppata da Maserati Fuoriserie, questa nuance azzurro cangiante impiega dei pigmenti speciali per ottenere dei riflessi iridescenti che variano con l’inclinazione della luce solare, ricordando la scomposizione cromatica di un prisma. All’interno, l’abitacolo è impreziosito da sedili in Alcantara Ice, dove si ritrova il Tridente ottenuto con una minuziosa lavorazione al laser.

Entrambe le vetture sono valorizzate da speciali teli copri-auto Fuoriserie che richiamano la terra rossa di Monte-Carlo, sancendo il binomio tra il lusso italiano e il trofeo d’élite del Principato.