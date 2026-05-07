Maserati in affanno ha tre restyling sui quali scommettere

Non è di certo un mistero, Maserati vive un momento di appannamento, di flessione e di difficoltà. Nessuno mette in dubbio il prestigio e l’allure del Tridente, che resta un vanto dell’automobilismo italiano, e nemmeno vuol “trattare male" un patrimonio storico e industriale del nostro Paese. Tuttavia, i numeri parlano chiaro: nel 2025 le consegne sono state appena 7.900 in contrazione del 30% rispetto alle 11.300 del 2024; mentre il 2026 non sembra aver invertito il trend con un crollo del 41% nel primo quadrimestre. Per cambiare la rotta la Casa modenese ha però in serbo tre restyling fondamentali, quelli di Grecale, GranTurismo e GranCabrio.

Avvistamenti durante i test

I prototipi di questi tre modelli prossimi al restyling sono stati sorpresi lungo le strade di Modena, tra i tornanti collinari e i tratti autostradali della zona. Le Maserati Grecale, GrantTursimo e GranCarbrio, celate da pellicole protettive per nascondere i dettagli estetici e le innovazioni del design, sono attualmente impegnate in un rigoroso programma di test volto alla messa a punto finale prima dell’approdo nel mercato, che sarà decisivo per dare linfa vitale al brand.

Il lavoro di sviluppo, coordinato direttamente dallo storico stabilimento di viale Ciro Menotti, vede il team di ingegneria impegnato a raccogliere dati fondamentali dai collaudi effettuati dai piloti professionisti in diverse condizioni di utilizzo. L’obiettivo degli interventi è duplice: affinare la dinamica di guida e garantire che il comfort, l’eleganza e la sicurezza rimangano punti di riferimento nel mercato mondiale. Nel pieno spirito della sportività italiana a quattro ruote.

Quali novità aspettarsi

Oltre agli affinamenti estetici ci saranno delle novità tecniche. Per il SUV Grecale, il lavoro di affinamento riguarda sia le versioni ibride a 4 cilindri sia i performanti motori a benzina V6. Per le altre icone del Tridente, GranTurismo e GranCabrio, ci sarà una rinnovata attenzione alla ricercatezza dei materiali e a soluzioni d’eccellenza per la dinamica. Un focus particolare è dedicato anche alle varianti Folgore, l’offerta 100% elettrica di Maserati, che rappresenta il capitolo più innovativo nella storia del brand e destinato a questo terzetto di modelli.

Durante questa decisiva fase di prove su strada, i propulsori V6 — tra cui spicca l’innovativo motore Nettuno con tecnologie derivate dalla F1 — vengono messi alla frusta per assicurare prestazioni al vertice della categoria. Un viatico per restituire alla prestigiosa Casa modenese un posto nell’Olimpo dei veicoli ad alte performance. In questa missione Maserati non sta semplicemente aggiornando le sue auto, ma sta utilizzando l’anima di Modena per perfezionare macchine uniche, capaci di soddisfare i clienti più raffinati in oltre 70 mercati internazionali.