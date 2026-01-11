Maserati Grecale Cristallo Special Edition: lusso ed esclusivtà

Traendo ispirazione dall’essenza del Monte Cristallo, una delle vette più affascinanti delle Dolomiti, Maserati presenta la nuova Grecale Cristallo Special Edition.

Il filo conduttore di questo progetto è il Monte Cristallo che significa per Maserati un luogo dove materia e luce si incontrano con estrema precisione, dando vita ad un’estetica caratterizzata da equilibrio ed eleganza. Nasce quindi questa special edition, definita come dichiarazione di ambizione, artigianalità e visione contemporanea del lusso italiano.

DESIGN E INTERNI

Assume centralità in questo progetto il nuovo Azzurro Aureo, colore fuoriserie identificato da un badge apposito sul parafango. Si tratta di un colore che nasce dal blu Maserati per poi diventare sempre più chiaro andando ad evocare l’effetto del luccichio della neve e dei pendii invernali. Base blu arricchita però da una mica dorata che richiama la simbologia delle medaglie d’oro e interpreta in una chiave più elegante i concetti di eccellenza, prestigio e vittoria.

Nel design esterno spiccano inoltre cerchi in alluminio da 21" con una finitura diamantata e nuovi inserti della griglia anteriore che sono facilmente riconoscibili in quanto della nuova tinta della carrozzeria.

Internamente viene portata avanti l’ispirazione “alpina" con materiali come la Pelle Premium Ghiaccio, una tonalità chiara che amplifica la luminosità dell’abitacolo ed enfatizza la percezione di lusso.

A completare la configurazione si trova un pacchetto di Accessori Originali Maserati pensato per esaltare ogni particolare: coprimozzi autolivellanti con logo, tappi valvola personalizzati, luce di cortesia dedicata e tappetini anteriori brandizzati, dettagli che esprimono appieno l’attenzione e la raffinatezza del Tridente.

MOTORIZZAZIONI

La Grecale Special Edition è disponibile da oggi all’ordine nelle versioni Modena, Trofeo e Folgore, conservando integralmente tutti i suoi contenuti esclusivi. La Grecale Modena fa affidamento su un 2.0 turbo 4 cilindri con elettrificazione a 48 volt per erogare una potenza di 330 CV e 450 Nm di coppia, scattare da 0 a 100 km/ in 5,3 secondi e toccare una velocità di punta di 240 km/h. Nelle versioni termiche, in cima alla gamma, si trova ancora un V6 ed è quello montato sulla Maserati Grecale Trofeo. Il top di gamma del modello per le versioni termiche monta infatti un 3.0 V6, parente diretto del V6 Nettuno, che è in grado di erogare 530 CV e 620 Nm di coppia, per uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e una velocità massima di oltre 285 km/h.

A chiudere il cerchio della Cristallo Special Edition si trova, come anticipato, la possibilità di averla 100% elettrica nella sua versione Folgore. Si tratta della motorizzazione più potente in gamma quella a zero emissioni, considerata la presenza di due motori elettrici, uno per asse da 205 kW l’uno, capaci di erogare una potenza complessiva di 410 kW o 557 CV, una coppia sorprendente di 820 Nm e una velocità di punta limitata a 220 km/h. Lo scatto da 0 a 100 non batte la Trofeo e si ferma a 4,1 secondi ma attenzione: qui la massa è di circa 2,5 tonnellate.

La presentazione della Maserati Grecale Cristallo Special Edition si è tenuta nella giornata di giovedì 8 gennaio 2026 con un evento straordinario tenutosi nella celebre sede Maserati di Modena in viale Ciro Menotti. Il sito ha fatto da cornice alla tappa numero 32 del Villaggio della Fiamma Olimpica nel suo attraversamento dell’Italia, dando vita ad un momento di intenso valore simbolico, in cui tradizione, persone e visione del futuro si sono fuse in uno dei luoghi più rappresentativi della storia del Tridente. In questa occasione, le prime dieci Grecale Cristallo in allestimento Modena sono state esposte all’interno del sito.